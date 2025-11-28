¶ÌÀîÅ°¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¼õ¤±¤¿¥¢¥µ¥Ò¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð¤Ç»ä¸«¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÂ¦¤È¤·¤ÆÌÕÅÀ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶ÌÀîÅ°»á¡Ê62¡Ë¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°8¡§00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×HD¤¬¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢¸ÜµÒ¤ä½¾¶È°÷¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ê¤É¡¢Ìó191Ëü·ï¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹Åè°ìÌÐ¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤ËÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤ÆÂàÀÊ¡Ö²¶¤Ïµ¢¤ë¡ª¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö190Ëü·ï¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢152Ëü·ï¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ê¤ò¿Í¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥µ¥Ò¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÈÌ¾Á°¤È¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡¢¤½¤·¤ÆÅÅÏÃÈÖ¹æ¤âÇ¤°Õ¤Ç½ñ¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇº¤ß¤È¤«¤ò½ñ¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Á´ÉôÏ³¤ì¤Á¤ã¤¦¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Ï³¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼ÔÂ¦¤È¤·¤ÆÌÕÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤È°ì½ï¤Ë¡ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÆâÍÆ¤¬¡ËÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤Ê¤É¤¬¤½¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢º¾µ½¤È¤«¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹Åè°ìÌÐ¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤ËÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤ÆÂàÀÊ¡Ö²¶¤Ïµ¢¤ë¡ª¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö190Ëü·ï¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢152Ëü·ï¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ê¤ò¿Í¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥µ¥Ò¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÈÌ¾Á°¤È¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡¢¤½¤·¤ÆÅÅÏÃÈÖ¹æ¤âÇ¤°Õ¤Ç½ñ¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇº¤ß¤È¤«¤ò½ñ¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Á´ÉôÏ³¤ì¤Á¤ã¤¦¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Ï³¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼ÔÂ¦¤È¤·¤ÆÌÕÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤È°ì½ï¤Ë¡ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÆâÍÆ¤¬¡ËÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤Ê¤É¤¬¤½¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢º¾µ½¤È¤«¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£