¡Ö¥ï¥ó¥Ô¤òÇã¤¦¤Ê¤é¥³¥³¤¬¤¤¤¤¡×¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¤È¤¯¤Ë¤¤¤¤¡×¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÁª¤ÓÊý
¥ï¥ó¥Ô¹¥¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È ¡Ö¥ï¥ó¥Ô¤òÇã¤¦¤Ê¤é¥³¥³¤ò¸«¤Æ¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇGISELe¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏîµ·Ã»Ò¤µ¤ó¡£¥È¥ì¥ó¥É¤âÄêÈÖ¤â½ÏÃÎ¤·¤¿ÅÏîµ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Ë¹Ô¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤äÁª¤ÓÊý¤òÊ¹¤¹þ¤ß¡£
¡ÚÅÏîµ·Ã»Ò¤µ¤ó¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Û
ÉÊ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤µ¤¸²Ã¸º¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´ðËÜ¡£Ãæ¤Ç¤â¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹´ë²è¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤´ËÜ¿Í¤âÂç¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¹¥¤¡£
THIRD MAGAZINE
½©¤«¤é¤â³èÌö¤¹¤ë ¡ÖÂÅ¶¨¤Ê¤I¥é¥¤¥ó¡×
¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¿THIRD MAGAZINE¡ßmikomori¡ÊTHIRD MAGAZINE¡Ë
Å¬ÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤ÄºÙ¿È¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£Ì©Ãå¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÊäÀ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¡¢º£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢½©¤«¤é¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ä¥Ë¥Ã¥È¤È¤Î½Å¤ÍÃå¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¹¥ÅÔ¹ç¡£
¡Ö¥«¥Ã¥È¥ª¥Õ¤ÇÈ´¤±´¶¤ò±é½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ó¤Ä¤Þ¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÉÊ³Ê¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤Ï½©¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤Ë¤³¤½¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ò½Å¤Í¤ì¤ÐÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥¶¡¼¤ò±©¿¥¤ì¤ÐÂ¨ÀÊ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×É÷¤Ë¡£THIRD MAGAZINE¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¾å¼Á¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÏîµ¤µ¤ó¡Ë
CINOH
¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à
¡Ò±¦¡Ó¥Ù¡¼¥¸¥å¸ª¥Ñ¥Ã¥É¤Ä¤¥Õ¥ì¥¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¡¡Òº¸¡Ó¹õ¥Ñ¥ï¡¼¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¿¤È¤â¤Ë¥Á¥Î¡Ê¥â¡¼¥ë¥É¡Ë¡¡¡Ö¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¹â´¶ÅÙ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¡£º¸¤Î¹õ¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤Êµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¾ï½Ð¤»¤Ê¤¤¸ü¤ß¤È¥Ï¥ê¤ò±é½Ð¡£±¦¤Ï¹õ¤ÈÆ±¤¸»å¤ò¡¢¤â¤¦¾¯¤·Çö¼ê¤Ë¡£·¿¤¯¤º¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¥à¥À¤Î¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¾å¼Á¤ÊÀ¸ÃÏ´¶¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥Ã¥È¥½¡¼¥ï¥ó¥Ô¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀöÎý¤µ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCINOH¡Ê¥Á¥Î¡Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤á¤¶¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ÊÅÏîµ¤µ¤ó¡Ë
¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤ÎÃå¤Þ¤ï¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï¡Ö·Á¤è¤ê¾æ¤ò¸«¤ë¡×
¡ÖËèÇ¯¡¢Ëè¥·¡¼¥º¥ó¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹´ë²è¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃå²ó¤·¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃå²ó¤»¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Ï°Õ³°¤È·Á¤è¤ê¤â¾æ´¶¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Â¼ó¤¬¾¯¤·¸«¤¨¤ëÄ¹¤µ¤À¤È¡¢¥Ü¥È¥à¤ä·¤¤¬Ëä¤â¤ì¤º¡¢£±Ëç¤ÇÃå¤Æ¤âÈ©¤¬½Ð¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÏîµ¤µ¤ó¡Ë
¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ø¡Ë
¢ä¡ÚÁ´16¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÍ÷¤Ø¡Û ¥ï¥ó¥Ô¤ò¸«Ë°¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¤È¤¯¤Ë¤¤¤¤¡×¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹