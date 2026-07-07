ブロガーのダルダルのダル子さんの漫画「七夕の願いごと」が、インスタグラムで5000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

もうすぐ七夕というある日幼稚園の先生から、「願いごとを書いてきてほしい」と短冊を渡された母。家に帰ってから、息子にお願いごとについて聞いてみたところ…という内容で、読者からは「笑った！」「真実が気になる」「願いはかなったのだろうか？」などの声が上がっています。

最後まで分からなかった“願いごと”

ダルダルのダル子さんは、インスタグラムやブログ「なんとかなれ」などで作品を発表しています。ダルダルのダル子さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「七夕の願いごと」を描いたきっかけを教えてください。

ダルダルのダル子さん「『短冊にお願いごとを書くのもままならないのか〜』という気持ちをしたためました」

Q.息子さんからこの願いごとを聞いたとき、どのように感じましたか。

ダルダルのダル子さん「『何ですって？』とは思いましたが、とりあえず聞こえたまま書きました。大人が適当に察して書いて、もし違ったら悪いような気がするので」

Q.結局、息子さんの願いごとは何だったのでしょうか。

ダルダルのダル子さん「まったく分かりません。いったい、何だったのでしょうか…」

Q.息子さんは、他にもお願いごとは書きましたか。

ダルダルのダル子さん「食べたい物やなりたい物、欲しい物などを聞いてみたのですが、ひたすら『ボキッ！』とだけ言い張っていました」

Q.漫画「七夕の願いごと」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ダルダルのダル子さん「息子の言葉から、『ギックリ腰』『指をボキボキ鳴らしたい』『簿記』『ポッキンアイス』など、皆さんたくさん推理してくれました。でも3歳はギックリ腰もないし、指ボキは小学生からかなって思うし、簿記もしないし、ポッキンアイスも食べていないし……。本人も翌日には忘れていたので、真実は謎ですね」