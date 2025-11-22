Google Pixel Watch 4 レビュー /「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」がグランドオープン【まとめ記事】
Googleのスマートウォッチ Pixel Watch 4のレビューをお届けしよう。筆者は初代Pixel Watchからシリーズ全機種使ってきたが、本機もさっそく10月9日の発売日に入手し愛用している。シリーズ4機種目となるわけだが、期待通り、完成度が一段も二段も上がっている。今回、AI機能「Gemini」に対応した。初期モデルで弱点として認識されてきたバッテリーの持ちも大幅に改善されている。その他細かい部分の改良改善が著しい。そのあたりをレビューしていこう。
小米技術日本株式会社（シャオミ・ジャパン）は、2025年11月15日（土）に国内3店舗目となる「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」を、国内最大級のショッピングモールである埼玉県越谷市のイオンレイクタウン内にグランドオープンした。当日には、このオープンを記念し、店頭にてオープニングセレモニーが開催された。
■AI機能「Gemini」に対応！Google Pixel Watch 4 レビュー
■11/17(月)〜緊急値下げ！かっぱ寿「かっぱの挑戦 感謝祭」
コロワイドグループのかっぱ寿司は、2025年11月17日(月)より、「かっぱの挑戦 感謝祭」として、平日限定で『かけうどん』と『香ばし炙りおにぎり』を、各82円（税込各90円）で提供する。
■おにぎり協会×料理家・尾田衣子、農林水産省「ニッポンフードシフト」連携企画
11月18日の「おにぎりの日」にあわせ、一般社団法人おにぎり協会とおにぎり協会アンバサダーであり料理家の尾田衣子さんが、受験期の子どものタイプに合わせた“朝を支えるおにぎり”を提案する。本企画は、農林水産省「ニッポンフードシフト「朝ごはんから日本を考える。」」および読売新聞「朝から日本を考える。」との連携により実施される。
■ディテールにこだわったデザイン！講談社、本物の音声が流れるホンモノそっくり「AED」
株式会社講談社は、累計ヒットを重ねる「リアルMOOKシリーズ」から、最新作として『AED（自動体外式除細動器）』を発売する。監修担当者が「『※本来のAEDの機能はありません』と注意書きをしたほうがいいのでは？」と心配になるほど、ディテールにこだわったデザインだ。子どもだけではなく大人も学びになる“命を守る体験”を、リアルAEDで体感できる。
■「Google Pixel Watch 4」製品情報
・【写真や動画の作例あり】ライカカメラが魅力！「Xiaomi 15T Pro」実機レビュー
・米RevenueCat主催ハッカソン「Shipathon 2025」で第3位を受賞！メモアプリ「メモるん」
・ライブ撮影を最大限に楽しむ！「Samsung Galaxy S25 Ultra」メディアイベントレポート
・Samsung Galaxy S25 UltraのYOASOBIのスペシャルインタビュー動画
・2ヒンジで角度調整も自由自在！台座が360°回転するタブレットスタンド
