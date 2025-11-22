地ベタを走る線路から高架になった祐天寺駅、学芸大学駅、都立大学駅　時代とともに車窓が一変した東横線

しばらくぶりに乗った鉄道路線で、いつのまにか地下化や高架化によって車窓風景が一変していたことも知らず、居眠りをしてハッと目が覚めると「ここはどこだ?」となったことがある人もいるのではないだろうか。都市計画や鉄道路線網の整備によって、地下化や高架化される鉄道路線は全国に点在する。東京・渋谷と神奈川・横浜を結ぶ東急東横線も、この60年の間に地下化や高架化によって車窓が一変している。これまでも地上を走っていた東横線のはなしは、2025（令和7年）年5月3日の記事で横浜駅周辺を紹介しているが、今回は地ベタを走っていた頃の東横線にタイムスリップしてみたいと思う。

※トップ画像は、42年前に撮影した東横線の学芸大学駅から渋谷駅方向を望む風景。現在は、周囲の建物の建て替えが進んでいるくらいで、劇的な変化は見られない＝1983年10月1日、目黒区鷹番

高架化で踏切解消

東急東横線は元々、丘と谷をかわして建設されたことから、高架上にプラットホームを備えた駅が、開業まもない頃からあった。渋谷駅（東京都渋谷区）、中目黒駅（東京都目黒区）、自由が丘駅（東京都目黒区）、東白楽駅（横浜市神奈川区）、横浜駅（横浜市西区）、（高島町駅〔横浜市西区〕、桜木町駅〔横浜市中区〕／2013〔平成25〕年に廃止）が、それであった。現在では、地下区間と高架区間が大半を占め、地ベタを走る区間はわずかしかない。

踏切の数も、一番多かった時は渋谷駅と桜木町駅の間に67か所あったが、1975（昭和50）年代には37か所まで減少した。これは、「踏切解消策」によるものだった。今も残る踏切は、都立大学駅〜自由が丘駅間（東京都目黒区）に5か所、自由が丘駅〜田園調布駅間（東京都世田谷区）に3か所、菊名駅〜妙蓮寺駅間（横浜市港北区）に4か所、妙蓮寺駅〜白楽駅間（横浜市港北区・神奈川区）に6か所、白楽駅〜東白楽駅間（横浜市神奈川区）に2か所の計20か所しかない。

日本における鉄道の高架化は、昭和初期から進められていたが、先の大戦による資材統制で工事や計画は中断し、戦後も戦災復旧に追われるなど、高架化工事が行われることはまれであった。1955（昭和30）年代になると、自動車の普及と鉄道輸送の増加により線路と道路が平面交差する「踏切」が交通渋滞の原因となり、都市問題にまで発展した。1961（昭和36）年の踏切道改良促進法の公布とともに、1961（昭和36）年の都立大学駅（東京都目黒区）、1963（昭和38）年には綱島駅（横浜市港北区）が周辺道路との立体交差工事により高架駅となり、その後も祐天寺駅（東京都目黒区）、学芸大学駅（東京都目黒区）と次いで高架駅となった。

1985（昭和60）年代には新丸子駅（川崎市中原区）が高架化され、平成の時代では日吉駅（横浜市港北区）、田園調布駅（東京都大田区）、渋谷駅が地下化され、さらに反町〔たんまち〕駅（横浜市神奈川区）、横浜駅の地下化とともに横浜駅〜桜木町駅間が廃止された。現在、地上にプラットホームのある駅は、代官山駅（東京都渋谷区）、大倉山（横浜市港北区）、菊名駅、妙蓮寺駅、白楽駅の5駅だけになってしまった。

地形の起伏をかわすため、中目黒駅は開業当初から高架駅だった＝写真／宮田道一コレクション

1930（昭和5）年ごろの都立大学駅。当時は「柿ノ木坂駅」という名で、駅の場所は今よりも渋谷側にあった。奥に写る立体交差（道路）は、現在の目黒通り＝写真／宮田道一コレクション

一つ前の写真（1930（昭和5）年ごろの都立大学駅）とほぼ同じ位置で撮影した現況写真。当時の面影は見る影もない＝2025年11月21日、目黒区中根

中目黒駅〜都立大学駅間2.5kmの連続立体交差工事

地ベタを走っていた祐天寺駅、学芸大学駅の２駅が高架化されたのは、1966（昭和41）年〜1970（昭和45）年に行われた、東京急行電鉄として23例目となる立体交差工事によるものだった。中目黒駅は、開業時から高架駅であったことは前述のとおりであるが、いっぽうの都立大学駅も東急として3例目となる都立大学駅付近立体交差工事（既存踏切を2か所廃止）として、1961（昭和36）年に高架化されていた。

祐天寺駅と学芸大学の2駅は、1969（昭和44）年に下り線が先に高架化され、1970（昭和45）年に残る上り線も高架化された。この区間には、16カ所の踏切があったが、いずれも廃止された。

1955（昭和30）年代前半のころの学芸大学駅や都立大学駅の周辺は、畑や先の大戦による焼失住宅の空き地が点在していたという。

高架化後まもない頃の都立大学駅の渋谷駅寄りの風景。この車両は、この年の12月に予定していた伊豆急行（静岡県）の開業PRをかねて東横線で試運転を行っていた伊豆急100系電車＝1961年10月11日、撮影／伊藤忠興

ひとつ前の写真（高架化後まもない頃の都立大学駅の渋谷駅寄りの風景）とほぼ同じ位置から撮影した現況写真＝2025年11月21日、目黒区中根

モダンな私鉄駅として開業

中目黒駅と自由が丘駅の間にある祐天寺、学芸大学、都立大学の３駅のうち、開業時から駅名が変わらないのは祐天寺駅だけだ。開業時の祐天寺駅には、東口に駅舎があり、木造2階建てのハーフティンバー様式と呼ばれるモダンな駅舎が建てられていた。当時の私鉄としては珍しい、駅前にロータリーを備えた駅で、その建設には地元“祐天寺”の協力があったといわれる。

1955（昭和30）年になると、上り線側に西口を開設し、1964（昭和39）年には東口駅舎を、駅の高架化工事に合わせて駅ビル（地上3階、地下1階）へと建て替えられた。この駅ビルは、駅舎の改良（通過線設備）工事により解体され、2018（平成30）年に新しい駅舎へと生まれ変わった。

1971（昭和46）年には、駅改札業務自動化のモデル駅として学芸大学駅、桜木町駅とともに、自動改札機が導入された駅でもあった。

1953（昭和28）年ごろの祐天寺駅。木造の2階建て駅舎は、モダンなハーフティンバー様式で建てられていた＝写真／宮田道一コレクション

現在の祐天寺駅が入る駅ビル。2018（平成30年）年に建て替えられた＝2025年11月21日、目黒区祐天寺

祐天寺駅といえば、鉄道ファンにはお馴染みの「カレーステーション・ナイアガラ」＝2025年11月21日、目黒区祐天寺

高架化工事がはじまる前年の1965（昭和40）年に撮影された東横線と駒沢通りが平面クロスしていた踏切。祐天寺駅と学芸大学駅のほぼ中間地点にあった。左手に写る交番は、現在も同じ位置に建っている。線路は、奥が祐天寺駅方向＝写真／宮田道一コレクション

東横線と駒沢通りが立体交差する場所には、電車が地ベタを走っていた平面クロスの時代からある交番が、建物もそのままに今も変わらず建っている＝2025年11月21日、目黒区中央町

店舗になった旧地下駅跡

学芸大学駅は、開業当初は当地の地名にちなんだ「碑文谷（ひもんや）駅」と呼ばれていた。当時、駅の周辺は麦畑と竹林が覆い茂っていたといわれる。1930（昭和５）年ごろから急速に宅地化が進み、1936（昭和11）年に駅至近に開校した「青山師範学校」にちなみ、駅名を碑文谷から「青山師範」へと改称した。その後、→第一師範→現在の学芸大学と、駅名は変遷した。

この学校は、東急電鉄の前身である東京横浜電鉄が誘致したものだった。現在、当地に学芸大学はなく、紛らわしいという苦情が寄せられたこともあったそうだ（東京学芸大学附属高等学校は現在も最寄り駅となっている）。何度となく駅名を変える動きもあったが、近年実施された駅名変更に関する住民アンケートでは、反対意見が多く寄せられた。この結果、地域に根差した駅名として今日を迎えている。

この駅には、旧線時代の鉄道遺構が残されている。高架化工事の際、線路沿いには店舗や住宅が密集していたため、新たに用地を確保することは困難であり、手狭な用地で工事を進めざるを得なかった。プラットホームは、上り線と下り線の間にあり、その先端に駅舎（改札口）があった。工事が進むとこの駅舎が邪魔になり、移転させる必要が生じた。そこで苦肉の策として、工事期間中は駅舎を線路の直下（地下）に設置することになった。その痕跡は、今も学芸大学駅の地下に遺されている。

現改札口を出た東口側（改札口に向かって左手）の壁沿いには、閉ざされたシャッターがある。この中に地下へと降りる階段が存在するのだ。この地下空間には、近年まで店舗として居酒屋が入居していたが、現在は閉店しているため、その姿を見ることはできない。この地下へと降りる階段こそが、高架化工事の際に設けられた旧地下駅へと通じる階段なのだ。その先にある地下空間（店舗スペース）は、駅事務室や改札口があったところだ。地上部には、高架下を駅の裏手にまわると、この地下空間から当時のプラットホームへと上がる階段も残されているのだが、こちらも今はシャッターで閉ざされており、確認することはできない。

この店舗を利用した人のなかで、この空間に（高架化工事中の）改札口があったことを知る人は、どれほどいるのだろうか。高架化工事で消滅した旧線跡は、このほかにも平成の中頃までは、小さな河川にかかる橋台跡が学芸大学駅〜都立大学駅間に見ることができた。しかし、現在は撤去されており、現存しない。いまなお残る旧線跡の痕跡は、この地下駅舎遺構だけだろう。

1962（昭和37）年に撮影された学芸大学駅。開業した1927（昭和2）ごろは、麦畑と竹林が覆い茂るなかに駅はあったという。プラットホームは、昔も今も上り線と下り線の間に設けられている。電車は、アオガエルの愛称で親しまれた旧5000系＝写真／宮田道一コレクション

現在の学芸大学駅西口。上り線側から都立大学駅方向を見る＝2025年11月21日、目黒区鷹番

学芸大学駅の改札を出て東口に出ると閉じられたシャッターが目につく。この中に旧地下駅へと降りる階段が遺されている＝2025年11月21日、目黒区鷹番

トップ画像と同じ位置から撮影した現在の光景。線路の延長線上にある高層ビル群は渋谷駅周辺＝2025年11月21日、目黒区鷹番

高架下にある小さな遊歩道のところには、地上線時代の名残りとして東横線の橋台が遺されていたが、いつのまにか取り壊されてしまった＝2025年11月21日、目黒区碑文谷

高架化工事がはじまる1年前の1965（昭和40）年に撮影された学芸大学駅〜都立大学駅間にあった東急の電車を修繕する「碑文谷工場」周辺のようす。高架化工事と同時に工場は廃止され、現在は東急系のゴルフ練習場が建っている＝写真／宮田道一コレクション

1966（昭和41）年まで存在した東横線の電車を修繕する工場「碑文谷工場」の跡地。右側には東急系のゴルフ練習場「スイング碑文谷」がある＝2025年11月21日、目黒区碑文谷

南北の谷間にあった駅

都立大学駅は、中目黒駅と自由が丘駅の間にあった3つの地上駅のなかで、最初に高架化された駅だった。開業時の駅名は、「柿ノ木坂」を名乗っていた。これは周辺の地名にちなんだものだった。この文字からも想像がつくように、駅は南北に走る線路（地形）の谷間に位置した。東急線で3例目となった1961（昭和36）年に行われた都立大学駅の高架化は、駅の北側を通る道路（現・目黒通り〔都道放射3号線〕）との立体交差化を目的とした。この道路との交差部分は、東横線が開通した当初から道路は上、鉄道が下をくぐる立体交差になっていた。その道路を都道放射3号線として拡張整備する際に、線路を高上（高架化）させて道路を下におろし、入れ替えたのだった。

となり駅の学芸大学駅と同様に、駅名はのちに至近にできた府立高等学校の名を冠したものに改称された。柿ノ木坂→「府立高等前」→府立高等→都立高校→現在の都立大学と4度改名している。この学校も、元々はこの地にはなく、東急グループの事実上の創業者である五島慶太氏が誘致したものだった。なお、同大学は1991（平成3）年に移転しており当地に存在していない。その際、駅名変更が議論され、学芸大学駅と同様に住民アンケートを実施したところ、賛成が得られなかったため見送られている。

駅前に、1968（昭和43）年まで「緑屋〔ミドリヤ〕（のちの西武クレジット→現・クレディセゾン）都立大学駅前店」という当時では珍しかったクレジットで購入できる小売店があったことを知る人もいることだろう。同店は、同じ東急線の三軒茶屋駅（東京都世田谷区）の近くにも店舗があった。

古い話になるが、初代駅名の”柿ノ木坂”と聞いて、1957（昭和32）年にヒットした「柿ノ木坂は駅まで三里〜♪」と青木光一さんが歌う「柿の木坂の家」を思い出したかたはおられるだろうか。残念ながら、この歌詞にでてくる“柿の木坂”とは、東横線の柿ノ木坂ではなく、広島県廿日市市にある坂道を歌ったものだという。

東横線の高架化・地下化は、66年もの歴史があり、はなしは尽きない。都立大学駅と同じように谷間にあった新丸子駅のはなしは、またの機会にしたいと思う。

1958（昭和33）年頃に撮影された都立大学駅。駅は南北に走る線路の谷間にあり、現在の目黒通り（都道放射3号線）との立体交差を目的に線路高上（高架化）が行われた。写真右手に写る「緑屋〔ミドリヤ〕（のちの西武クレジット→現・クレディセゾン）都立大学駅前店」は、1968（昭和43）年まで営業していた＝写真／宮田道一コレクション

ひとつ前の写真（1958〔昭和33〕年頃に撮影された都立大学駅）とほぼ同じ位置から撮影した現況写真＝2025年11月21日、目黒区中根

高架化後まもない頃の都立大学駅のようす。手前側が渋谷駅方向。車両は、伊豆急行（静岡県）の開業を前に東横線でデモンストレーションを行っていた伊豆急100系電車。左の電車は“アオガエル”こと旧5000系電車＝1961年10月11日、撮影／伊藤忠興

高架化された都立大学駅（後方にホームの屋根が見える）から自由が丘駅へと向かう試運転中の伊豆急の電車＝1961年10月11日、撮影／伊藤忠興

ひとつ前の写真（1961年10月11日）とほぼ同じ位置から撮影した現況写真＝2025年11月21日、目黒区中根

都立大学駅の初代駅名「柿ノ木坂」の名は、東横線の変電所名にも見ることができる＝2025年11月21日、目黒区柿の木坂

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、鉄道友の会会員。

