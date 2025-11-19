ETF売買動向＝19日寄り付き、日経レバの売買代金は227億円と好調 ETF売買動向＝19日寄り付き、日経レバの売買代金は227億円と好調

19日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比29.2％増の593億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同26.1％増の447億円となっている。



個別ではインデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1399> 、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年 ＥＴＦ <1656> 、ｉシェアーズ 米国債０－３ヶ月 ＥＴＦ <2012> 、ｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、野村高利回りＪリート指数ＥＴＦ <459A> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当ＳＭＡＲＴ５０ <461A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が9.01％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が4.15％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＪＰＸプライム１５０ <159A> は3.77％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は3.73％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は3.29％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は3.18％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は3.01％安と大幅に下落している。



日経平均株価が237円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金227億2400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金216億3700万円も上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が52億4100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が37億1400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が34億4500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が28億7800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が28億4200万円の売買代金となっている。



