職員への言動がパワーハラスメント行為と認定された山形県西川町の菅野大志町長（４７）が２４日、任期満了に伴う同町長選（４月７日告示、同１２日投開票）に再選を目指して立候補すると表明した。同町長選には新人で元連合山形会長の大泉敏男氏（７０）が出馬の意向を固めており、２０２２年の前回選と同じ顔ぶれによる一騎打ちとなる公算が大きい。菅野氏は町内で開いた記者会見で、「町民とのまちづくりの先頭にもう一度立