スペースXのロゴとイーロン・マスク氏＝2022年12月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は25日、米実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペースXが、6月にも新規株式公開（IPO）し、750億ドル（約12兆円）規模の資金調達を目指していると報じた。関係者の話としている。実現すれば、サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコを上回り、世界最大の株式公開案件となりそうだ。上場の時期は変