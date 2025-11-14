　14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1210円安の5万90円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1281.83円に対しては1191.83円安。出来高は1万3373枚だった。

　TOPIX先物期近は3328ポイントと前日比58.5ポイント安、TOPIX現物終値比53.72ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50090　　　　 -1210　　　 13373
日経225mini 　　　　　　 50100　　　　 -1200　　　259154
TOPIX先物 　　　　　　　　3328　　　　 -58.5　　　 13550
JPX日経400先物　　　　　 29940　　　　　-560　　　　1253
グロース指数先物　　　　　 704　　　　　 -13　　　　 787
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース