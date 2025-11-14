日経225先物：14日夜間取引終値＝1210円安、5万90円
14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1210円安の5万90円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1281.83円に対しては1191.83円安。出来高は1万3373枚だった。
TOPIX先物期近は3328ポイントと前日比58.5ポイント安、TOPIX現物終値比53.72ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50090 -1210 13373
日経225mini 50100 -1200 259154
TOPIX先物 3328 -58.5 13550
JPX日経400先物 29940 -560 1253
グロース指数先物 704 -13 787
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3328ポイントと前日比58.5ポイント安、TOPIX現物終値比53.72ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50090 -1210 13373
日経225mini 50100 -1200 259154
TOPIX先物 3328 -58.5 13550
JPX日経400先物 29940 -560 1253
グロース指数先物 704 -13 787
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース