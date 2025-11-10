スタバ新作“スープチーノ”発表 「トリュフ スープチーノ」11月14日より登場
【モデルプレス＝2025/11/10】スターバックス コーヒー ジャパンでは、バリスタが一杯ずついれるスープ「トリュフ スープチーノ」を、2025年11月14日（金）より全国のスターバックス店舗（一部を除く）で販売する。
新カテゴリとなる“スープチーノ”は、カプチーノのようにバリスタが一杯ずつ丁寧にスチームしたきめ細やかなフォームミルクでいれるスープ商品。サイズはショートのみ。
驚きのあるなめらかさとふわふわとした軽やかな口当たりが特別感をもたらしてくれ、小腹がすいた時やフードと一緒にオーダーするのにもぴったりだ。
今回登場する「トリュフ スープチーノ」は、香り高い黒トリュフ、マッシュルームやポルチーニ茸のきのこの香りを使用し、焦がしベーコンや野菜のブイヨンの風味を加え、奥行きと深みがある味わい。ふわふわのフォームミルクのやさしい口当たりと、きのこの芳醇な香り、野菜やベーコンの風味がとけあったコク深いスープが、心とからだをじんわり満たしてくれる。
また、ミルクのカスタマイズも可能で、ソイミルクで優しい甘みを楽しんだり、オーツミルクやアーモンドミルクで香ばしい余韻が引き立たせたりと、従来のビバレッジのように自分好みの味わいを見つける楽しさもある。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞491円 ＜店内利用の場合＞500円
販売期間：2025年11月14日（金）〜
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
