漫画家・イラストレーターのなとみみわさんが、実母との同居生活を描いた漫画（計3話）がインスタグラムで合計2万3000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

同居する高齢の実母とけんかをした娘。その日の夜中、母の部屋をのぞいてみたら…という内容で、読者からは「分かります」「胸がギュッとなりました」などの声が上がっています。

「これがきっと最後の暮らしになる」…母と過ごす日々に込めた思い

なとみみわさんは、インスタグラムでエッセー漫画などを発表しています。石川県の地元新聞・北國新聞で4年間連載して人気を集めた『コミックエッセイ 介護わはは絵日記』が、2025年8月に講談社より出版されました。なとみみわさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

なとみさん「母と暮らし始めたので、実母の介護生活と石川県能登の暮らしを発信しようと思ったからです」

Q.同居を始めて、いつごろからけんかをするようになりましたか。

なとみさん「1週間でけんかをしました」

Q.仲直りをした後、お母さまの態度に変化はありましたか。

なとみさん「母も少し考えてから言葉を発するようになってきたかも…しれません（笑）」

Q.「老親とけんかをしてしまう」「一緒に暮らしていてつらい」と感じている人に、アドバイスはありますか。

なとみさん「うーん…私もまだまだ勉強中なのですが、私の場合は母と住みたかったから住んでいるので、『自分がどうして母と住んだのか』『母とどうやって暮らしていきたいのか』を考えるようにしています。『これがきっと母との最後の暮らしになる』といつも考えていますが、まあ腹が立つときは腹が立ちます（笑）。『けんかしても、きちんとお互い謝って、楽しく思いやって暮らしていこうね』と、確認しあっています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

なとみさん「『実の親は腹が立つ！』『分かります』『私も寄り添いたいです』などのコメントをいただきました」