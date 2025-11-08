《WEB限定》こうゆうの欲しかったぁぁぁ！【3COINS】完売前に急いで！「宅トレグッズ」

美味しいものは思いきり楽しみたい。でも、体形はしっかりキープしておきたい！ そんな欲張りさんにぴったりなのが、【3COINS（スリーコインズ）】の「宅トレグッズ」です。コンパクトサイズで場所を取らず、“ながら”運動にも最適。今回は、忙しい日々の中でも手軽に体を動かせる優秀アイテムをご紹介します。

動画を見ながらフィットネス！「腹筋ローラー」

ぽっこりお腹を解消！ 全身を鍛えられる「腹筋ローラー」は\1,320（税込）。初心者でもバランスが取りやすい設計で、スマホを置けるスタンド付き。柔らかな色合いとデザインで、部屋馴染みもバッチリです。推しの動画を見ながら体を動かせば、楽しく続けられそう。

家事と運動を両立！ 「バランススリッパ」

スリッパの底が不安定な形の「バランススリッパ」。履いて立っているだけでOK！ 日常生活を送りながら自然とフィットネスができるなんて嬉しすぎる！ 冷えでむくみが気になるこれからの季節は特に活躍しそう。お値段は\1,100（税込）です。

ご紹介した2アイテムはオンラインストア限定販売です。【3COINS】の宅トレグッズで楽しくフィットネス！ 引き締まった体を手に入れましょう！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N