¥¿¥â¥ê¡¡¥¯¥Þ½ÐË×¤Ë²¾Àâ¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¤ËÍè¤ë²ÄÇ½À¤â¡×¡¡ÀìÌç²È¡ÖÌîÀÆ°Êª¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¿¥â¥ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¯¥Þ¤¬¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ù¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¿¥â¥ê¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Î¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ë¥¯¥Þ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤È¿·¤¿¤Ë½ÐË×¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç»ö¸Î¤âµ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥â¥ê¤¬¡ÖÀî¤òÅÁ¤Ã¤Æ¡Ê¥¯¥Þ¤¬¡Ë»¨ÌÚÎÓ¤ÎÃæ¤ò¤º¤Ã¤ÈÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤½¤ì¤¸¤ã¤¢À¤ÅÄÃ«¤ËÍè¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Öº£¡¢Ä¾¤Á¤Ë¤¹¤°Íè¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡£¤¿¤À¡¢²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Îã¤¨¤Ð±î¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ê¤ó¤«¤Ï´û¤Ë¤â¤¦£²£³¶èÆâ¤Ë¤â½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¡ÊÌîÀÆ°Êª¤Î¡ËÄÌ¤êÆ»¤Ï¤¤Ã¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤â½½Ê¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥â¥ê¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±¤Î¡ÊÌîÀ¸Æ°Êª¤Î¡ËÌÜ·â¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²æ¡¹¤ÏÅìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£