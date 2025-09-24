『人の名前は出てこないし、やったことを忘れてる』──今年80歳となったタモリは、自身に認知症の兆候があることをテレビ番組で明かした。9月6日に出演した『知的探求フロンティアタモリ・山中伸弥の!?』（NHK総合）は、"認知症"がテーマに取り上げられた。タモリは「いやーこれは、ちょっと他人事ではない」と、気にしている様子で自身にとっても「切実な問題」と、語った。【写真】〈80歳になったタモリの「終活」〉売却して