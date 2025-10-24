フジテレビの人気ドラマシリーズ『世にも奇妙な物語』が放送35周年を迎え、土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP〜伝説の名作 秋の特別編』（後9：00）が11月8日放送される。今回は、35周年の締めくくりにふさわしい新作3本と、傑作選1本というスペシャルな構成でお届けすることが決定した。【写真】タモリ選出の5作品一覧『世にも奇妙な物語』は、1990年4月にレギュラードラマとして放送を開始し、その後は特別編という