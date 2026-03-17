俳優の松井玲奈（34）が16日、フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：55）に生出演。大先輩であるタモリ（80）からの食事の誘いを断ったエピソードを明かした。【写真】「憧れの人物と…」2ショット写真を披露した松井玲奈番組で“大先輩にやってしまった大失態”を語ることになり、昔、タモリと一緒にロケで大阪を訪れた時の出来事を振り返った。「終電を逃さないようにタモリさんが走ってて」「やばい終電が