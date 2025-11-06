背中が蒸れにくい驚きの構造！【ドイター】のアウトドアリュックがAmazonで販売中！
長時間の登山も快適にサポート！【ドイター】の登山リュックがAmazonで販売中！
ハイキングに新たな快適性をもたらすライトウェイトで機能的なトップローダー式パックです。行程の長めのデイハイクやトレッキングに適している。エアコンフォートセンシックの背面メッシュは通気性が高いだけではなく、ヒップフィンと組み合わされ従来以上の快適性をもたらす。一気室構造ですが、フロントアクセスジッパーにより荷物の取り出しも簡単。
26Lの容量に加え、フロントアクセスジッパーで荷物の出し入れがスムーズな設計となっている。
背面メッシュ構造とヒップフィンの組み合わせにより、高い通気性と安定感を両立している。
1400gの重量ながらしっかりとしたフレーム構造で、長時間のトレッキングにも対応している。
シンプルなデザインに機能を凝縮したモデルで、無雪期のハイキングやデイハイクに適している。
