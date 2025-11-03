イラストレーターの「お招き猫のまたたびさん」さんの漫画「お招き猫のまたたびさん 寧々ちゃんってさぁ媚びるの上手いよね（笑」がインスタグラムで3000近くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

お客さんに「こびるのがうまい」と少しトゲのある言葉を言われたカラオケスナックのママ「寧々さん」。しかし、彼女はそれを聞いて…という内容で、読者からは「寧々ママさん、かっこいい！」「私もこんな強い女性になりたい！」などの声が上がっています。

「今の私なら、どう返す？」問いから生まれた物語

「お招き猫のまたたびさん」（以下、またたびさん）さんは、インスタグラムで作品を発表しています。「またたびさん」さんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

またたびさんさん「独身時代に実際に私が言われた言葉を、ふと思い出したことがきっかけでした。そのときは『その通りだなあ』としか感想が出てこなかったのですが、なんだか心がモヤモヤしていたんです。あれから10年以上がたち、今となっては、妻となり、母となり、立派なおばちゃんに。『今同じことを言われたら、私は何と言葉を返すかな？』と考え、今作ができ上がりました」

Q.初めてまたたびさんの作品を読む皆さんのために、「寧々ママ」さんのキャラクターについて教えてください。

またたびさんさん「寧々ママは『カラオケスナック泥棒猫』のママです。私の作品のメインキャラである『またたびさん』とその仲間たちにとって、行きつけのスナックのママでもあり、良き友人でもあります。明るくてかわいらしい女性なのですが、商魂たくましく、すきあらばお客さんにボトルを入れさせようとする強引な一面も持ち合わせています。彼女のモットーは、『うちの酒で酔って帰れ』。ただ、恋愛に関してはダメで、好きな人ができても、いつも失恋ばかりでなかなか恋愛が成就しない、そんな不器用な女性です。寧々ママの人気がどうやら強いようなので、『フォロワーさんたちからのご要望があれば、寧々ママのアカウントを作るのもありかな』なんて考えています。今後も寧々ママの投稿を増やしていきたいです」

Q.寧々ママさんのような女性を、どのように感じますか。

またたびさんさん「ただ一言、『いい女だなあ』、これに尽きますね。寧々ママは私の中でのかわいさや強さなどの憧れを詰め込んだ女性でもあるので、ひたすら寧々ママが大好きです。最高にかわいい女ってやつですね！」

Q.ご自身が誰かに嫌味を言われたら、どのように感じ、どのように返しますか。

またたびさんさん「どのように感じるかといえば、やはり『最初はムカッ！』ときます。ただ、言葉の裏に隠されたその人の気持ちや状況を読み取りたいとも思うんです。もしかしたら、私に対して言っているのではなくて、別に起きている事柄に腹を立てていて、私の言動がその感情をさらに揺さぶってしまっただけ、ということもありえますし。

あまりにも筋が通っていなかったり、ひどい言葉だったりであれば、ピシャリと怒ることもありますが、大体は共感や笑いに変換しています。その方がお互いに優しい気持ちになれますものね」

Q.嫌味を言われたら、気分が落ち込んでしまうこともあるかと思います。そんなとき、どのような方法で気分をリフレッシュしますか。

またたびさんさん「気分が落ち込んだときや、イライラしてしまったときは、とにかく掃除をします。私の部屋には大量の植物と大量のミラーボールが飾ってあり、小物もちょいちょい置いているので、結構細かいところにホコリがたまってしまうんです。自分の頭の中の言葉を全部口に出して、1人でしゃべりながら全力で必死にお掃除をします。脳みそも口も手も、体全部を動かして発散するんです。そうするといつの間に気持ちも何となく整理できていますし、ちょっとスッキリします。おまけに部屋もキレイに。

もしまねをする場合は、周囲から見たらヤバいやつに見えてしまうので、必ず1人のときにやることをお勧めします（笑）」

Q.この作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

またたびさんさん「寧々ママに対して『かわいい』『かっこいい』『憧れる』『頼もしい』『さすが』『最強』『最高』『尊敬』など、本当にたくさんのコメントをいただきました。寧々ママが愛されていると感じられ、私としてもうれしい気持ちでいっぱいです。特に『かわいい女の演じ方、教えてください』というコメントが印象深かったですね。確かにフォロワーの皆さんと『これぞかわいい女！』という演じ方を探ってみたいなあ、なんて思いました」