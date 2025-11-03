１０月２３日に行われたドラフト会議では、支配下７３人、育成４３人の計１１６人が指名を受けた。会議の終了と同時に２０２６年のドラフト戦線がスタート。早くも「文句なしの１位候補」と評されているのが、東都大学野球秋季リーグ戦で史上３校目の６連覇を達成した青学大の最速１５４キロ右腕・鈴木泰成（３年＝東海大菅生）だ。

身長１８７センチのスラリとした体から、角度のあるストレートを投げ込む。しなやかなフォームはマウンドで映え、多くのスカウトが「正統派で投手らしい投手」と表現する。

王者・青学大で２年春から抑えを任され、昨年の全日本大学選手権、明治神宮大会ではいずれも“胴上げ投手”になった。２３日のドラフトで中日から１位指名を受けたエース・中西聖輝が右肘の炎症のため２カードで登板を回避した今秋のリーグ戦は、先発、救援とフル回転。２度の完封勝利でＶ６に貢献した。

直球にカーブ、そしてフォークと全ての球種の質が高く、空振りを奪うことができる。「シンプルですが、打たれない投手が目標。誰が見ても世代ＮＯ１という存在になりたい」。スカウト陣からは、今季セ・リーグ最優秀防御率に輝いた阪神・才木と姿を重ねる声も聞かれる。

青学大は、一昨年の常広（広島）と下村（阪神）、昨年の西川（ロッテ）と佐々木（広島）、そして今年の中西、小田（ＤｅＮＡ）と３年続けて２人のドラ１を輩出。鈴木に加え、１年春から正捕手を務める渡部海（３年＝智弁和歌山）がいる来年も、話題の中心となるのは間違いない。（浜木 俊介）

◆鈴木 泰成（すずき・たいせい）２００４年５月２８日、茨城県生まれ。２１歳。東海大菅生では２年春のセンバツに背番号１１で出場。２試合に先発して８強入りに貢献し、２年秋からエース。３年夏は西東京大会決勝で日大三に敗れた。青学大では１年春からリーグ戦に登板し、通算３１試合で８勝４敗、防御率１・９１。１８７センチ、７９キロ。右投右打。