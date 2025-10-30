この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】3.衝撃！不倫相手は自分だった…』。

その現場には、探偵の淡々とした声と、静かな緊張だけが流れていた。



「こちらB班、1対と妻子と思われる家族連れを確認中。」

無線に乗る声が低く響く。

カメラの先に見えるのは、週末のショッピングセンター。

彼女が“婚約者”と信じていた男は、妻と幼い子どもとともに笑っていた。



「フードコートに入ります。アイスコーナー見てます。」

探偵の報告が続く。

まるで何でもない日常のワンシーン--だが、それが依頼者にとって“裏切りの決定的証拠”になる瞬間だった。



「5、6歳くらいですかね。」

その言葉が、静かに真実の輪郭を描いていく。

彼が「仕事が忙しい」と言い続けた理由。

「家に呼べない」と笑っていたあの日の言葉。

すべてが、この映像でつながった。



やがて、無線が短く鳴る。

「あ、出ますね。引き続き、慎重に追跡します。」



プロの冷静な声の裏で、愛の幻は静かに終わりを迎えていた。

婚約指輪の輝きが消えたのは、フードコートの明かりの下だった。



