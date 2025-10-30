【浮気調査】プロポーズの裏で育っていた“5歳の子ども”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】3.衝撃！不倫相手は自分だった…』。
その現場には、探偵の淡々とした声と、静かな緊張だけが流れていた。
「こちらB班、1対と妻子と思われる家族連れを確認中。」
無線に乗る声が低く響く。
カメラの先に見えるのは、週末のショッピングセンター。
彼女が“婚約者”と信じていた男は、妻と幼い子どもとともに笑っていた。
「フードコートに入ります。アイスコーナー見てます。」
探偵の報告が続く。
まるで何でもない日常のワンシーン--だが、それが依頼者にとって“裏切りの決定的証拠”になる瞬間だった。
「5、6歳くらいですかね。」
その言葉が、静かに真実の輪郭を描いていく。
彼が「仕事が忙しい」と言い続けた理由。
「家に呼べない」と笑っていたあの日の言葉。
すべてが、この映像でつながった。
やがて、無線が短く鳴る。
「あ、出ますね。引き続き、慎重に追跡します。」
プロの冷静な声の裏で、愛の幻は静かに終わりを迎えていた。
婚約指輪の輝きが消えたのは、フードコートの明かりの下だった。
YouTubeの動画内容
