子どもの将来を考えて取り組みたい食育。しかし、「家庭で何から始めていいかわからない…」という人も多いのではないでしょうか。管理栄養士・上級食育アドバイザーの板垣好恵さんによると、「イベントを通じた食育は、子どもが『食べること＝楽しい』と実感しやすくなるのが大きな魅力です」とのこと。そこで、10月31日のハロウィーンに合わせたおすすめの食育を紹介します。

【写真】ハロウィーンでどんなことを教えられる？ “食育”アイデアがコレです！

五感を刺激 家族＆友達と食を楽しむ姿勢が育むきっかけに

Q. 季節のイベントを取り入れた食育は、どんなところにメリットがあるのですか。

板垣さん「特別感のあるイベントだからこそ『食べてみたい』という気持ちが育ち、好き嫌いの克服や新しい食材へのチャレンジにもつながります。さらに、食材や料理に意味が加わることで、自然と食への興味も広がります。例えばハロウィーンなら『かぼちゃ＝秋の野菜』と結びつき、季節と食材を関連づけて学ぶことができますよね。調理や飾りつけに関わることで五感を使った体験を増やし、家族や友達と食を楽しむ姿勢が育むきっかけになります」

Q.「ハロウィーン」に家庭でできる食育はありますか？

板垣さん「ハロウィーンなどのイベントをきっかけにした食育では、まず『どんな料理を作ろうか？』と一緒に考えるところから始めるのがおすすめです。イベントだからこそ、料理を考える・買い物に行く・一緒に作るなど、子どもが参加できる絶好の機会になります。自分で考え、選び、関わった料理は『食べてみたい』という気持ちにつながりやすく、楽しい雰囲気の中で日常の食育へと発展していきますよ。

また、買い物中に旬の野菜や果物を選びながら『かぼちゃはビタミンAが豊富で風邪予防に役立つよ』といった簡単な栄養の話をするのも良いですね。食卓の飾りつけや盛り付けを子どもに任せれば、主体性を育てる良い体験にもなりますよ」

Q.子どもと一緒に作れる「ハロウィーンレシピ」を教えてください。

板垣さん「ハロウィンにおすすめなのは『カボチャの茶巾しぼり』です。ゆでてつぶしたカボチャに少量の砂糖と牛乳を混ぜて、ラップで丸めて顔をかけば完成！ 丸める作業や顔をかく工程はお子さんでも取り組みやすく、見た目のかわいさもうれしい1品。『自分で作ったから食べたい！』という気持ちにもつながります。

■ハロウィーンかぼちゃの茶巾絞り

【材料：6個分】

A.かぼちゃ（皮と種を除いたもの）＝200g

B.砂糖＝小さじ2

C.牛乳＝大さじ1（豆乳でもOK）

D.塩＝ひとつまみ

黒ごま・のり・チョコペンなど（飾り用） 適量

【作り方】

1.カボチャはひと口大に切り、電子レンジ（600W）で5〜6分加熱。※竹串が通るほどでOK。

2.熱いうちにスプーンなどでつぶし、（B〜D）を加えてなめらかに混ぜ、粗熱をとる。

3.ラップに大さじ2程度をのせ、茶巾絞りの形に整える。

形を整えたら、黒ごまやのりで目や口をつけたり、チョコペンで顔をかいてジャック・オー・ランタン風に仕上げましょう」

※ ※ ※

季節のイベントは、食育を始める絶好のチャンス。親子で料理を楽しみながら、「食べるって楽しい！」という気持ちを育んでみましょう。今年のハロウィーンは、親子で楽しくおいしい思い出を作ってみてくださいね。