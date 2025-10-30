ＮＥＣはカイ気配スタート、４～９月期好決算で通期見通し引き上げ
ＮＥＣ<6701.T>はカイ気配スタート。２９日取引終了後に４～９月期連結決算を発表。売上高は１兆５６９７億円（前年同期比５．６％増）、営業利益は１１８５億７０００万円（同２．７倍）だった。主力のＩＴサービス部門は官公庁向けが増収を牽引し、ＤＸ支援サービス「ブルーステラ」も収益性向上に貢献した。社会インフラ部門は航空宇宙・防衛分野が伸長した。好決算に伴い通期見通しを引き上げた。これを好感した買いを呼び込んでいる。
あわせて、テレコム・ブロードバンド事業者向けソフトウェア企業の米ＣＳＧシステムズ・インターナショナル＜CSGS＞を約４４１７億円で買収すると発表した。米国での事業拡大を図る狙いがある。買収完了時期は２０２６年中を予定している。
出所：MINKABU PRESS
あわせて、テレコム・ブロードバンド事業者向けソフトウェア企業の米ＣＳＧシステムズ・インターナショナル＜CSGS＞を約４４１７億円で買収すると発表した。米国での事業拡大を図る狙いがある。買収完了時期は２０２６年中を予定している。
出所：MINKABU PRESS