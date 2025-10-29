果たして通り抜けられるかな？ YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」では、2匹の子猫がドアの隙間を通り抜けようと奮闘する様子が配信され、動画のコメント欄には「世界で一番かわいい顔」「2匹に心を奪われた」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これがドアの隙間から“ニュッ”と顔を出す子猫たちの表情です！

子猫「入れてくださいニャ」

注目を集めたのは「Kitten Coco wants to get inside through the gap in the door」という動画。ドアの隙間から2匹の子猫がこちらをのぞいているシーンからスタートします。何か気になるものがあるのか、何度も横切りながらチラチラとこちらをうかがっている様子。

隙間を通り抜けようと、腕を入れてみたり、頭を押し付けてみたりと挑戦しますが、なかなか通ることができません。「もうちょっと開けてほしいニャ〜」「入れてくださいニャ」という声が聞こえてきそうなほど、必死な表情です。「どいてニャー」「次は私の番なのニャ」と言わんばかりに押し合いへし合いする子猫たち。とても愛くるしいですね。

動画中盤で、茶色の子猫が一足お先に通り抜けることに成功。それに続けと、グレーの子猫も隙間に頭を押し付けますが、心の準備をしているのか、はたまた何か秘策を考えているのか、しばらく固まっています。

「えいや！」と頭を押し込み、やっと通り抜けることに成功！ おめでとうと言ってあげたくなりますね。

動画を見た人からは、「努力の末、やっとドアをくぐり抜けた彼らを応援せずにはいられない」「一番面白かったのは、彼らがわれ先に通ろうとお互いを押しのけ始めたとき」といったコメントが寄せられています。皆さんも2匹が頑張っている様子を、ぜひ動画でもチェックしてみてくださいね。