¡Úºå¿À¡ÛËÅÄ´²£´²óÅÓÃæ¸òÂå¤ÇàÄ¨È³¸òÂåá¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡¸×ÅÞ¡Öº£µ¨£²²óÌÜ¡×¤ÈÃ²¤Àá
¡¡ºå¿À¡¦ËÅÄ´²³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£²£µ¡×Âè£³Àï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë¡Ö£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢½øÈ×¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£³²ó¤ËÄËº¨¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¡¦ËÒ¸¶Âç¤¬º¸Ãæ´Ö¤ØÊü¤Ã¤¿ÂÇµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢È½ÃÇ¤ò¸í¤Ã¤ÆÊáµå¤Ç¤¤º¡£ÂÇµå¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë´Ö¤ËÆóÎÝ¤Þ¤Ç¿ÊÎÝ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤¬³¤Ìî¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤ò»°¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ÆÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ËÎ®¤ì¤òÅÏ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤ÀÛ¼é¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤«¤é¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ£´²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ·§Ã«¤¬º¸Íã¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à½øÈ×¤Ç¤Î¸òÂå¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤â¡ÖÄ¨È³¸òÂå¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤Î£··î£±£²Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤âÄËº¨¤ÎÁöÎÝ¥ß¥¹¤ÇàÄ¨È³¸òÂåá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸×ÅÞ¤«¤é¤Ï¡Öº£µ¨£²²óÌÜ¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¯À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡