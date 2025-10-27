ＵＳＪで初開催の「ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル」１１月４日開幕
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）が、冬季限定イベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を開催する。
パークでは初開催となる「ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル」が１１月４日に開幕。来年１月４日まで開催され、パークの仲間たちをモチーフにした時季限定メニューや、寒い季節にうれしいあったかグルメがパーク全体に並び、心躍る食の祝祭が広がる。また、ご褒美にもギフトにもおすすめなシーズングッズも新登場。冬の思い出を、より特別で心に残るひとときとして彩る。
ニューヨーク・エリアの「クリスマス・マーケット」やハリウッド・エリアの「スタジオ・スターズ・レストラン」には、キャラクターモチーフの特別メニューが大集合。「ハローキティ」の大好物“りんご”をモチーフにした「ドルチェ・チュリトス 〜アップルパイフレーバー〜」、骨型パイが印象的な“スヌーピー”の「ローストチキン〜デミグラス＆ベリーソース〜」、さらに「ポットパイ 〜ホタテとエビのチャウダー〜」や「ブッシュ・ド・ノエル 〜ショコラ＆マロン〜」など、見ても食べても心が満たされるメニューが登場する。
テーブルサービスのレストランでゆったりと味わう特別メニューも。ゆったりとした時間を感じる内装の「パークサイド・グリル」では、ランチタイムに人気のグリルプレートが、クリスマス仕様の「アンガス牛と阿波尾鶏のクリスマス・グリルプレート」として登場。ディナータイムには、料理の一皿ごとに驚きや喜びが込められた「ホワイトクリスマス・プレミアムコース」を用意する。さらに、エントランスに位置するフレンチスタイルのカフェ「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」では、艶やかでアートのようなクリスマスケーキが今年も３種類登場する。