ダスキン（大阪府吹田市）が運営する「ミスタードーナツ」が、8年目となるポケモン（東京都港区）とのコラボレーションを実施。「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」として、コラボ商品やグッズを11月5日から数量・期間限定で発売します。

【画像】「もふもふすぎ！！」 これが“もふもふ”した「ピカチュウ」のドーナツです！

「ブランケット」付きセットも登場

今年のコラボでは、「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」「タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト」が登場。

「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」は、イースト生地にホイップクリームを入れ、カスタード風味フレークとチョコクランチをトッピングし、“もふもふ”とした見た目を表現したドーナツです。目はチョコプレート、ほっぺはストロベリーチョコで仕上げられています。価格はテイクアウトが334円（以下、税込み）、イートインが341円。

「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」は、上から見るとモンスターボールそっくりのポケモン「タマゲタケ」をイメージしたドーナツ。ホワイトチョコとストロベリーチョコでコーティングしたしっとり食感のケーキドーナツ生地に、ストロベリーシュガーがトッピングされています。ホイップクリーム入りのシュー生地にホワイトチョコをコーティングし、目と口をチョコレートで表現した一品です。価格はテイクアウトが334円、イートインが341円。

「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」は、シュー生地にホワイトチョコをコーティングし、ゴールデントッピングを重ねて線がけをし、「ピカチュウ」の背中を表現。「ピカチュウ」のしっぽのピックが付いています。価格はテイクアウトが259円、イートインが264円。

「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」は、ケーキドーナツ生地にチョコレートをコーティングし、カスタードクリームとホイップクリームをサンドしたドーナツ。「ミミッキュ」がデザインされたスリーブに入っています。価格はテイクアウトが226円、イートインが231円。

「タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト」ケーキドーナツ生地にホワイトチョコをコーティングし、カスタードクリームとホイップクリームをサンド。「ビリリダマ」がデザインされたスリーブに入っています。価格はテイクアウトが226円、イートインが231円。

その他、クリスマスの定番商品として、「ポン・デ・リース チョコ」「ポン・デ・リース ストロベリー」の2種も発売されます。価格はいずれもテイクアウトが各194円、イートインが各198円。

さらに、同店オリジナルのポケモングッズがセットになった「グッズセット」と「お子様グッズセット」も発売。どちらもオリジナル紙袋に入って販売されます。

「グッズセット」は、コラボドーナツと「ポン・デ・リース」から好きなドーナツを各1個ずつと、「ピカチュウ」「ミミッキュ」がデザインされた「ブランケット （ピカチュウ）」か、「モンスターボール」や「ビリリダマ」「タマゲタケ」がデザインされた「ブランケット （タマゲタケ）」のどちらか好きな商品が1個セットになった商品です。価格はテイクアウトが2100円、イートインが2114円。

「お子様グッズセット」は、コラボドーナツと「ポン・デ・リース」から好きなドーナツを各1個ずつと、「ピカチュウ」「タマゲタケ」「モンスターボール」がデザインされた「つよいこグラス（大）」のセットです。価格はテイクアウトが1100円、イートインが1109円です。

全店（一部ショップを除く）で販売されます。ドーナツは12月下旬（順次販売終了予定）まで、グッズセットはなくなり次第終了です。

コラボドーナツについて、SNSでは「今年のミスドポケモンもかわいい〜」「タマゲタケよすぎる」「タマゲタケはぜんぜん予想できなかった！！」「ああああ！ ミミッキュいる！」「ミスドにビリリダマ参戦しとる！」「新しいピカチュウもおいしそう」「ピカチュウもふもふだ！」「こいつぁまた表情の違う子を見つけて楽しめるやつではないですかぁ」など、驚きや期待の声が多く寄せられています。