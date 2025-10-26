◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ１―５ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２５日（日本時間２６日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第２戦の敵地・ブルージェイズ戦に先発し、２試合連続の完投勝利を挙げた。１０５球で４安打１失点、１死球８奪三振。ポストシーズン（ＰＳ）では３試合連続完投した０１年のＣ・シリング（ダイヤモンドバックス）以来２４年ぶりの快挙となり、ドジャースは１勝１敗のタイに戻して本拠地に戻ることになった。

連勝を逃したブルージェイズのシュナイダー監督は、前日の初戦でスネルに対し球数を投げさせる戦略を実行。この日は一転しての完投負けをくらい「彼（山本）がそれだけ良かった。初回に２３〜２４球を投げさせたのが、おそらく最大のチャンスだった。一、三塁無死の場面があったけど、それ以降はなかなかチャンスを作れなかった」と山本の好投を素直に称賛。「彼は打者に仕事をさせない投球をしていた。ゾーンの中にも外にもスプリットを投げ分け、ストライクゾーンを自在に使っていた。非常に素晴らしいパフォーマンスだった」と脱帽だった。

２０連続アウトを記録した山本に対し、ブ軍先発ガウスマンも１７連続アウトを記録する好投。「速球を低めに集め、それでスプリットが生きた。初回に先制を許したが、そこからは完全に立ち直っていた。スミスへの本塁打は外角低めを狙った球が甘く入ってしまった。マンシーへの一発も同様だった。だがガウスマンはほとんどの時間帯で山本と互角だったと思う。両者とも球数が少なく、典型的な投手戦だった。ただ、相手が少し多く決定打を放っただけだ」。両軍投手がともに１７連続以上のアウトを記録したのは、ポストシーズン史上初の快挙だった。