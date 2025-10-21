出口夏希、大切にしている友人との冬の思い出は毎年恒例“大みそかの年越し”

女優の出口夏希（24歳）が、明治の冬期限定チョコ「メルティーキッス」の新イメージキャラクターに起用され、10月21日に新グラフィックおよび新CMが解禁。それに伴いインタビューに答え、“大切にしている友人との冬の思い出”について語った。



昨年まで14年間イメージキャラクターを務めていた女優・新垣結衣からバトンタッチ、今回、新たなイメージキャラクターに就任した出口。撮影後のインタビューでは、「今回のCMは『友人との待ち合わせ』のシチュエーションですが、出口さんが大切にしている友人との冬の思い出があれば教えてください」と質問を受ける。



これに出口は「大みそかに年越しを、地元の友だちとやっていて。毎年恒例の行事になってるんですけど、誰も『じゃあ今年も集まるよ！』とか言わずに、もうあるだろうって、そこに行きます。中学校の友だちと、いつも集まる場所に集まって、みんなで、ただいつも通りしゃべって、歌って『ハッピーニューイヤー！』で終わってます」と語った。