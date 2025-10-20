草磲剛と香取慎吾によるMåneskin「I WANNA BE YOUR SLAVE」のダンス動画が、TikTokで2000万回再生を突破した。香取はTikTokのプロフィール欄に「つよぽん！2000万再生突破したよ」（※1）と記載し、さらにX（旧Twitter）には「2000万再生突破しました ありがとう 凄いよつよぽん びっくりぽん」（※2）と投稿して喜びを表した。そんな香取のSNSには、多くのNAKAMAたちから快挙を祝うコメントが寄せられ、祝福ムードに包まれている。

“親友”であり“推し”である、しんつよの友情物語

香取と草磲が同動画を投稿したのは、2024年6月8日のこと。それからおよそ1カ月後には1423万回再生を突破し、同日にYouTubeへ投稿された動画も1000万回再生を記録するなど、大きな注目を集めていた。数え切れないほど多くの動画が日々アップされるなかで、これほど長く愛され続けているのは、やはり香取と草磲が30年以上かけて紡いできた友情の深さが、この映像に宿っているからではないだろうか。

10月13日、草磲が主演を務める新ドラマ『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』（カンテレ／フジテレビ系）の初回放送に合わせ、香取はInstagramに同動画の切り抜きを投稿。「2000万回再生突破！ すごすごい ありがとう うれしいです」と喜びを伝えるとともに、「草磲剛主演『終幕のロンド』今夜10:00スタート！」と宣伝も添えていた（※3）。

その細やかな気遣いに思い出されるのが、ふたりがパーソナリティを務めるラジオ『ShinTsuyo POWER SPLASH』（bayfm）10月5日放送回での一幕だ。香取が草磲のことを「推しの俳優」と語っていたのである。推しの活躍を伝え、少しでも力になりたい。その思いは、多くのNAKAMAたちと心を同じくするところ。

対して、草磲も香取がドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系）の主演に決定したことを聞いた2024年11月10日放送回で、「本当？ すごいね！ 連続ドラマ出るの？ 誰と？ 8チャン？ 何時？」と矢継ぎ早に質問。そして、「みんな応援しようね。香取慎吾をお願いします！」「SNSとかで拡散させて。応援活動大事ですから！」と呼びかけていたのも印象的だった。

同じフィールドで活動していれば、どこかでライバル意識を抱いても不思議ではない。同じグループに属していれば、それはなおさらだろう。にもかかわらず、ふたりは誰よりも近くで、互いの活躍を喜び、支え合ってきた。その姿勢がファンにも伝わって応援の輪が広がり、大きなエネルギーになっていく。そんな日々が30年以上も続いてきたのだ。そう簡単には真似できない領域である。

そんな“親友”かつ“推し”である草磲に、香取が「つよぽん、次は何踊ろうか？」（※3）と語りかけているところにも、胸が温かくなる。次のダンス動画への期待とともに、これからも続いていく“しんつよ”の友情物語を見守れる幸せを、あらためて噛みしめたくなる。

SNSを通じて再発掘された、ふたりのイケメンっぷり

一方、ダンス動画がこれほど再生されている背景のひとつに、彼らの20代の頃の姿がSNS上で再注目されたことも大きい。実際、この動画には「香取慎吾 若い頃 イケメン」「草磲剛 ダンス上手い」といった検索ワードにも紐付いているようで、そこから動画にたどり着いたユーザーも多かったのではないだろうか。

アイドルのビジュアルは、その時代を象徴するもの。しかし、ふたりに関しては「むしろ今の時代のほうがより人気が出たのでは？」と評されるほど、時代を超えて支持され続けているのがさすがスーパースターだ。

若い頃のふたりを知らない世代からその整ったビジュアルへの称賛が寄せられたのはもちろんだが、当時をリアルタイムで見ていた世代から魅力が再発掘されたのも興味深い流れだ。

どちらかといえば、若い頃にはバラエティ班として活躍する場面が多かったふたり。“イケメン”であることに気づかせないほど、その“面白さ”や“親しみやすさ”のイメージが浸透していたということだろう。

さらに、彼らがこの動画を通して示しているのは“いい年の重ね方”だ。何歳になっても軽やかに踊れる身体と、時代の変化に柔軟に挑戦し続ける精神的な若さを保つ。そして、面白くもかっこよくもなれる表現者としての余裕に、長年ともに歩んできた仲間を大切にする愛情深さ。そのすべてが積み重なり、内面からにじみ出る“イケメンっぷり“となって、多くの人の心を惹きつけている。

この2000万回という数字には、長い時間をかけて築かれた信頼と絆を見守るまなざしと、再び光を当てられた魅力への新鮮な驚きが宿っている。そうしたふたつの感情の交錯こそが、この動画を単なる“バズ”の域にとどめず、今なお再生回数を伸ばし続ける原動力になっているのだろう。

