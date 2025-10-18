「ニガーという言葉を使ってはならない」という表現は道徳的に糾弾されるべきか…タブー表現「Nワード」に関する「使用」と「言及」の差異

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

言葉の禁止

言えることと言えないことの境界線を引くのは難しい。差別的な表現を社会文化インデックスに追加して礼儀正しい社会から追放することで差別をなくせるのならいいのだが、そういうわけにもいかない。残念ながら、そうした表現に差別的な意味や感情を授ける行為自体が変わらない限り、言葉を禁止することには意味がない。問題視される表現が新たな、一見したところ問題なさそうな表現で置き換えられたとしても、この新しい言葉がまたたく間に、以前と同じような悪い連想を呼び起こすようになる。ドイツは「外国人」という単語を「移民の背景をもつ人々」で置き換えようとしたが、役に立たなかった。言語改革の提案の多くは、ただの表面的な「婉曲表現の繰り返し」の域を出ない。

哲学者は、言葉の「使用」と、ただの「言及」を区別する。「土星」は2つの文字でできている。それに対して、土星は水素でできているため、文字でできているわけではない。前者は単語について話したのであり、後者は単語を用いたとみなされる。土星を例にすると、この違いは誰の目にも明らかだが、対象が人間となると、この区別はそれほど明らかではなくなる。差別的な言葉を使わなくても、ただ口にするだけでも問題？使用と言及の区別ができない場合は？

象徴を好む種として、人類は世界の事象に意味を吹き込む能力に長けている。ときにはその意味がネガティブな場合があり、あまりにネガティブなのでタブーになることもある。タブーは神聖なものと親族関係にある。タブーは神による拒否を必要とはしないが、神同様に不可侵の意味合いをもつ。最近のアメリカ合衆国では、タブーの存在を示すためにしか「Nワード」を使わなくなった。最近『ニューヨーク・タイムズ』に、コロンビア大学の（黒人）言語学者による、タブーの歴史的起源のエッセイが掲載された。新聞社はそれに付随する特別エッセイも掲載し、なぜ呪われた単語を検閲なしに掲載したのか、説明したほど慎重だった。

Nワード

そのようなタブーが、ある表現の毒を中和する代わりに新たな力を授け、感情的な力を強化してしまうこともある。実際にNワードを使うことと、その使用を批判することには、大きな違いがあると誰にだってわかる。ただ、使用を批判するには、「ニガーという言葉を使ってはならない」など、その不快な言葉を自ら口にしなければならなくなる。通常、前者は道徳的に間違いで後者は問題なしとみなされる。ほかにやりようがないからだ。「Nワードを使ってはならない」と言うのは間違いだ。なぜなら避けるべきはもとの単語であって、婉曲表現ではないからだ。

Nワードに関する議論は、言語への介入を通じて社会正義を促進しようとするウォーク（WOKE）運動が抱える矛盾を明らかにしている。非人道的な言葉に当然含まれている排他性を克服することは、称賛に値する。しかし、アメリカ人シンガーソングライターのジョン・メイヤーほど著名な白人が2010年のインタビューで、自らの音楽とアフリカ系アメリカ人コミュニティとの親密さと、避けようのない距離感について説明するために、レストランで一度たりとも席に着くことを断られた経験のない自分には、決して「ニガーパス」（例外として特定の白人に黒人だけが使っていいNワードを使うことが許された場合、その白人は「ニガーパスが与えられた」という）が与えられることはないと、実際にNワードを使って話したとき、私たちはどう反応すればいいのだろう。

映画『ジュラシック・パーク』のイアン・マルコム博士が言ったように、命は必ず道を見つける。新しい世代はすでに、Rをしっかりと発音する明らかに差別的な意味でのNワードと、内輪でワイワイやるときに用いる挑発っぽくてカジュアルな「ニガ」を使い分けるようになった。疎外された共同体にいるのは受動的な犠牲者ではない。自律的で創造的な個人だ。そして彼ら自身が差別的な言葉を自らのボキャブラリーに加え、その軽蔑的な意味を拭い去った。アメリカ合衆国の身体障害者のコミュニティでも同じようなことが起こり、もとは障害者を軽蔑するために用いられていた「cripple」という単語を、皮肉を込めて、そして胸を張って、自ら用いている。

