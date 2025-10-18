俳優の中尾明慶（37）が17日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。コマーシャル（CM）での夫婦共演の裏側を語った。

酒ビンのルーレットが中尾に止まると、千鳥・ノブが「やっぱり、あれよく見ますね。Ubar EatsのCMめっちゃ。凄く見ますね」と伝えた。中尾が妻・仲里依紗と共演している同CMに相方・大悟も「逆に何であんな外で飯食おうとしてる?って」と演出について思っていたことを口にして笑いを誘った。

すると、ノブは「ああいう夫婦共演とかは、ちょっと照れたりはないんですか?」と聞いた。これに中尾は「ありますよ。なんか恥ずかしいというか」と胸の内を明かした。

また、大悟から「一緒に行くんすか?」と夫婦で現場入りするのかを聞かれると「一緒には行かない」とし「メイクの時間が違うんで、バラバラで入って帰りは一緒に帰る」とした。さらに現場では「（妻が）入ってきたりしたら“おはようございま〜す”みたいな。一応あいさつは」と振り返った。

そして、前日の読み合わせについても尋ねられ「全くない」と告白した。