ナ・リーグチャンピオンシップシリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発登板。9回1失点でメジャー初完投をマークし、チームを5-1の勝利に導いた。5回にはデーブ・ロバーツ監督がベンチを飛び出し、マウンドに向かったシーンも。視聴者も気になったこの場面を、試合後会見で自ら説明した。

2-1の5回1死の場面。9番オルティスに対して、2ボールとなったところで捕手のスミスがタイムをかけマウンドへ。するとベンチから投手コーチらがマウンドに歩き、ロバーツ監督まで向かいだした。ただ、直前にマンシーが指揮官を止めた。

ネット上の視聴者からも「由伸さんどうした？？」「なんか急にどこか悪くなった？」など一瞬困惑の声も。米専門メディア「ドジャーブルー」公式YouTubeチャンネルは山本の会見動画を公開。自身でこの状況を説明した。

5回の場面について聞かれると「初球、スプリットのサインだったんですけど、初球振ってくるとは思わなかったので、ゾーンに少しスピードを落としたスプリットを投げたかったんですが…結果的にうまくいかず。その違和感で（ロバーツ監督に）体調を心配された感じです。問題は全くないです」とあくまでもロバーツ監督が心配しただけの模様。自身の体調面に問題がなかったことを強調した。



