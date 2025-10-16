山本由伸“異変疑惑”のなぜ 視聴者から「どうした？」「急に…」ロバーツ監督が飛び出たワケ
ナ・リーグチャンピオンシップシリーズ第2戦
米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発登板。9回1失点でメジャー初完投をマークし、チームを5-1の勝利に導いた。5回にはデーブ・ロバーツ監督がベンチを飛び出し、マウンドに向かったシーンも。視聴者も気になったこの場面を、試合後会見で自ら説明した。
2-1の5回1死の場面。9番オルティスに対して、2ボールとなったところで捕手のスミスがタイムをかけマウンドへ。するとベンチから投手コーチらがマウンドに歩き、ロバーツ監督まで向かいだした。ただ、直前にマンシーが指揮官を止めた。
ネット上の視聴者からも「由伸さんどうした？？」「なんか急にどこか悪くなった？」など一瞬困惑の声も。米専門メディア「ドジャーブルー」公式YouTubeチャンネルは山本の会見動画を公開。自身でこの状況を説明した。
5回の場面について聞かれると「初球、スプリットのサインだったんですけど、初球振ってくるとは思わなかったので、ゾーンに少しスピードを落としたスプリットを投げたかったんですが…結果的にうまくいかず。その違和感で（ロバーツ監督に）体調を心配された感じです。問題は全くないです」とあくまでもロバーツ監督が心配しただけの模様。自身の体調面に問題がなかったことを強調した。
（THE ANSWER編集部）