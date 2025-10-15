¾åÅÄ¤Þ¤ê¤¨¡¢39ºÐ¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¡Ö¤¢¤¿¤¿¤á¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾åÅÄ¤Þ¤ê¤¨¡Ê39¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢ÆüÀ¶¤Î¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¡ÖÀèÆü¤ÎÂçºå¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£39Ç¯´Ö¡¢¤¢¤¿¤¿¤á¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿ºÇ½é¤Î°ì¸ý¡¢¤½¤ÎÌ£¤ò°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¯½Ö´Ö¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼Â²È¤Î²ÈÂ²¤âÇÛ¿®¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹w¡Ë¡×¤Èµ¤·¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Î¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ì¡¼¥É¥ë¤ò¤Û¤¦¤Ð¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¾åÅÄ¤¬¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¡¢¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ì¡¼¥É¥ë¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©°ì¸ýÌÜ¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤½¤Î´¶Æ°Åª¡ª¡©¤Ê½Ö´Ö¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï10·î25Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤ÇÈÎÇä¡¢¹ØÆþ¤«¤é14Æü´Ö»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡¡¤¼¤Ò¡¢¾åÅÄ¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Î¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡×¤Èµ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÄÉ¿¡¡¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó½é¿´¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¢¥Ê¥¿¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Âè2Éô¤Ç¤Ï¡ÖÄ»¼è¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢2¸Ä¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¥ì¥¢¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã¿Æ¶á´¶¡×¡Ö¤â¤ä¤·Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤Ã¤Æ¤Î¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÅÄ¤ÏÀìÂçÂ´¶È¸å¤Î09Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£16Ç¯1·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Ë½êÂ°¡£17Ç¯2·î¤Ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÁª¼ê¤È·ëº§¡£18Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤Ë¹ç³Ê¡£19Ç¯3·îËö¤Ç¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¸å¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£