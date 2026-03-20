タレントの上田まりえさんが3月19日、自身の公式Xを更新。東京都内の路上で災難に遭ったことを報告しました。【写真】元・日テレアナウンサーを不快にさせた男性の行動上田さんが東京・青山の狭い歩道を歩いていたときのこと。向こうから歩きたばこをする男性がやってきました。上田さんはたばこの火や煙が自身の服につかないようにと「精一杯体を反らしながら」すれ違った瞬間、男性は「ブッッ！」。音の正体は大きなおなら。