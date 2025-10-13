元CAおすすめ“秋のブラウンリップ”3選！ ドラコス・プチプラ・デパコスから紹介
こんにちは！ 元CAの美容ライターRilaです。この秋のトレンドといえば“ブラウンリップ”。挑戦したいけど自分に似合うものが分からないという方も多いのでは？ 今回は、塗るだけで旬顔になれるブラウンカラーのリップを、ドラッグストアコスメ、プチプラコスメ、デパコスから1つずつ厳選して紹介します。（文・写真＝Rila）
【写真】どれが欲しい？ ブラウンリップ3選を塗った様子
■ドラッグストアで買える深みブラウン
「キャンメイク」の「むちぷるティント」はドラッグストアでも買える優秀なティント。高発色で、ひと塗りでリップクリームやグロスなしでもむっちりぷるツヤな仕上がりになるので筆者も愛用しています！
とろけるようなテクスチャーでサッと塗ることができるから急いでいる時のメイク直しにも◎。バタースコッチは温かみのあるテラコッタカラーで、秋メイクにぴったりな色味ですよ。
■プチプラで今っぽいピンクブラウン
「ラネージュ」の「グレイズ ティントリップセラム」は、うるおいたっぷりなツヤ仕上がりで、色持ちのよさもかなえてくれるバズリップ。少しピンクがかった色みがかわいくて、なかなか自分に似合うブラウンリップに出会えなかった筆者もヘビロテしています。
アプリケーターがドーナツのような形なので塗りやすく、ガラス玉のようなちゅるんとしたリップメイクができます。ブラウンリップが苦手な人は、本商品のようなツヤ感のあるものを選ぶのがおすすめ！
■デパコスならではの上品なオレンジブラウン
デパコスならではの上品さがある肌なじみのいいオレンジブラウンのリップ。繊細なパールが入っているので、光にあたるとキラキラと輝くリップメイクが完成します。
しっかり発色というよりは透け感のある発色がお気に入り。ドリーミーヌードはパーソナルカラー問わず使いやすいニュートラルなカラーだと思います。ひと塗りで旬顔になれて、筆者もオフィスメイクに重宝しています。
秋になると使いたくなるブラウンリップのおすすめアイテムを、ドラコス、プチプラ、デパコスから紹介しました。パーソナルカラー問わず挑戦しやすい色味なので、この秋チェックしてみてください。
