韓国戦のメンバーに伊藤大海、小園海斗、岡本和真ら28人が選ばれた

11月15、16日に東京ドームで行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国」の出場選手が8日、都内のホテルで発表された。28人の中には、“大物”の名前がなく、ファンからは「村上くんいないの？」「サトテルはなぜ選出外なのか」などさまざまな意見が上がっている。

韓国代表とは来年3月に同じ東京ドームで開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドで対戦することが決まっており、その試金石となる。パ・リーグ最多勝の伊藤大海投手（日本ハム）、セ・リーグ首位打者の小園海斗内野手（広島）や岡本和真内野手（巨人）らの名前が読み上げられた。

しかしセ・リーグで本塁打＆打点の“2冠”に輝いた佐藤輝明内野手（阪神）や、今オフメジャー挑戦が確実な村上宗隆内野手（ヤクルト）らの名前はなし。井端弘和監督は会見の中で「シーズン終了直後、クライマックスシリーズ（CS）、日本シリーズの試合が続く中で、コンディショニング面の不安もあり、今回の招集を見送った選手がいる」と説明していた。

しかし残念がるファンも多かったようで、SNS上では「なぜ選ばれない？」「確約で疲労考慮でしょ」「テルくんも村上くんも今回は招集ないけど本番はありそうですけど」「テルとか村上が選出されてないのは本戦は当確ってことでいいのか？」「なんで!? サード村上とサトテルどっちなるか超楽しみやったのに」「サトテルと村上様が居ないのが残念」「才木サトテル村上おらんのは納得できんな」などの声があった。（Full-Count編集部）