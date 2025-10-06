１９９４年リレハンメル五輪フィギュアスケート女子金メダリストのオクサナ・バイウルさん（ウクライナ）が、米国にある豪邸を売り出したことが話題となっている。

１６歳で五輪金メダリストとなったバイウルさんについて、英国メディア「デーリー・メール」は「生計を立てることができないため、米ルイジアナ州の自宅を売りに出すと発表した」と報じた。

同メディアによると、バイウルさんは米ルイジアナ州シュリーブポートにある１１９万５０００ドル（約１億８０００万円）の豪華な邸宅に住んでいた。しかし、９月末、生計を立てられなくなったため、ラスベガスに引っ越すことになったと自身のＳＮＳで共有した。

バイウルさんは「シュリーブポート、ありがとう！！家は売りに出され、ラスベガスに戻ります…。私は皆さんを愛しています、うまくいかなくてごめんなさい。シュリーブポートでは生計を立てることができません。残念ながらできません。私はここにいるすべての人々を愛しています。私が来たのには理由がありましたが、かなわなかった。創造のために来たがそれらは実を結ばず、氷が存在する場所に行かなければなりません」と記した。

邸宅はレンガ造りの豪華なもので、広大な敷地を誇り、ベッドルームが５室、バスルームが５室、サンルームと図書室が備わっている。バイウルさんは２か月前に夫のカルロ・ファリーナと２か月前に離婚。ラスベガスでは、ＮＨＬラスベガス・ゴールデンナイツの傘下で働いているという。