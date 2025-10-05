フィリーズとの地区S第1戦に「1番・投手兼DH」で出場

【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間5日・フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でフィリーズと地区シリーズ第1戦に「1番・投手兼指名打者」で出場する。ポストシーズン二刀流デビュー戦。試合前から敵地で大ブーイングが湧き起こった。

熱狂的なファンが洗礼を浴びせた。試合前、ブルペンへ向かうためにグラウンドに大谷が顔を出すと、一斉にブーイング。試合前から熱気に包まれていた。さらにスタメン発表でも再びブーイング。大谷は左手を挙げて反応していた。

右肘手術から復帰した今季は14試合登板して1勝1敗、防御率2.87。フィリーズとは9月16日（同17日）に本拠地で対戦し、5回5奪三振、無安打無失点に封じた。

3日（同4日）の前日会見では「野球に対してこう熱量が高いですし、球場での盛り上がりっていうのも素晴らしい熱量があるなとは感じますね」とフィラデルフィアの印象を語っていた。さらに「あとはチーズステーキがすごくおいしいクラブハウスだなと毎回思ってます」と笑わせた。（Full-Count編集部）