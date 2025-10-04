U−20日本代表、ニュージーランドにも完封勝利！ W杯3連勝でグループ首位通過
FIFA U−20ワールドカップチリ2025のグループA第3節が3日（日本時間4日）に行われ、U−20日本代表はU−20ニュージーランド代表と対戦した。
ここまでU−20エジプト代表と開催国U−20チリ代表にともに2−0で勝利して2連勝を飾っているU−20日本代表は、他グループの結果もあり、グループAで3位に終わったとしても各組3位の上位4カ国に入ることになるため、グループステージ突破が確定している。
グループステージの首位突破さらには3連勝をかけた最終節では、ここまで1勝1敗のU−20ニュージーランド代表と激突。前節からスタメン8人を変更した試合は、22分に小倉幸成が左足での強烈なミドルシュートを叩き込み、U−20日本代表が先制に成功した。
1点リードで前半を折り返すと、64分には敵陣高い位置での守備からボールを奪った流れから、こぼれ球に反応した平賀大空が右足を振り抜く。これが防ごうとしたジェイデン・スミスのオウンゴールを誘い、U−20日本代表がリードを2点に広げた。
さらに、82分には高岡伶颯の股抜きのパスからゴール前でパスを受けた石井久継が、冷静な切り返しから左足で流し込んでダメ押しとなるゴールを挙げた。
このまま試合は終了。完封勝利を収めたU−20日本代表はグループステージ3連勝を飾り、首位でラウンド16に臨むこととなった。
【スコア】
U−20ニュージーランド代表 0−3 U−20日本代表
【得点者】
0−1 22分 小倉幸成（U−20日本代表）
0−2 64分 オウンゴール（ジェイデン・スミス／U−20日本代表）
0−3 82分 石井久継（U−20日本代表）
