¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢°ìÏ¢¤Î±ê¾å·à¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤¸¤Ï£··î£±£¸Æü¡¢ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î²Ï¹çÍªÍ´»á¤È¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ç¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Æ±»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ªÁ°¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤ä¤Ã¤¿¤ä¤í¡©¡×¡Ö¤ªÁ°¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¥ª¡¼¥é¤¤¤«¤Ä¤¤¤¾¡×¤Ê¤É¤ÈÇÍÅÝ¤·Âç±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¸ø³«¤«¤é£·£·Æü¡½¡½¡£¹õ¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç²èÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤»¤¤¤¸¤Ï¡ÖÁûÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÌÜ¤Ë¤·¤ÆÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈÃæ¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢£Í£Ã¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò¸«¼º¤¤¡¢ÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤ëÈ¯¸À¤òÂ¿¡¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»ëÄ°¤·¤¿Êý¤Ë¸í²ò¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÂÖÅÙ¤È¸ÀÍÕ¤ä¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤ÎÆ°²è¤Ï£³Æü¸á¸å£±£±»þ»þÅÀ¤Ç£±£·£´Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¤»¤¤¤¸¤Î°ÂÖ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ÇËä¤á¤Ä¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤»¤¤¤¸¤Ï¡ÖÁûÆ°¸å¡¢º£Æü¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ª¼¸¤ê¡¢¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£°ìÅÙ¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¢¤êÊý¤ò¤«¤¨¤ê¤ß¤Æ¡¢Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤½Ï¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò²þÁ±¤¹¤Ù¤¯Æü¡¹Àº¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¼Õºá¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï°Æ¤ÎÄê¡Öº£¤µ¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤»¤¤¤¸¤ÏÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤Î¸ÜÌä¤ò£µ·î¤Ë¼Ç¤¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£