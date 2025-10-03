都会では普通だった格安SIMの“対面サポート”。地方へ転勤になっても「y.u mobile」なら安心の理由って？

地方で格安SIMを利用するときに困りやすいこと

格安SIMは、大手キャリアに比べて料金が安い一方、店舗数やサポート窓口が少ないという課題があります。特に地方に住んでいると、以下のような不安を抱きやすい傾向があります。



・プラン内容を相談できる窓口が近くにない

・スマホのトラブルが起きた際に、すぐに解決できない

・通信エリアや速度に問題があるのではと心配になる

サポート体制が不十分な格安SIMでは、乗り換えに不安を感じてしまう人も多いと考えられます。



「y.u mobile」なら地方でも安心できる理由

y.u mobileは、都市部だけでなく地方でも利用しやすい環境が整っています。



y.u mobileの申し込みに関する不安や疑問は、「安心でんわ相談」でオペレーターの方に直接聞くことが可能です。チャットサポートが主流となっている今、オペレーターに直接相談できるというのは、心強いでしょう。

営業は行わず、中立的な立場でアドバイスをすることを理念としたサービスであるため、安心して相談をすることができます。また契約前でも相談できるというのもうれしいポイントです。



y.u mobileの音声通話SIMをご利用のすべての方に、「修理費用保険」（ユーザー負担は0円）がつきます。破損、水没、故障、全損に対応しており、年間最大3万円までの修理費用を補償。

転勤先で、うっかり落として画面を割ったり、飲み物をこぼして故障したりといった不測のトラブルにも備えられるのが安心です。契約中であれば自動的に保険が適用されるため、スマホを長く大切に使いたい方にもおすすめです。



3.通信エリアの広さ

y.u mobileは、株式会社NTTドコモのネットワークを利用しているため、通信エリアが広いというメリットがあります。（※1）ドコモは人口カバー率が高く、全国の人が生活しているエリアのほとんどで電波が届きます。

都市部だけでなく山間部や離島など地方でもつながりやすいので、通信エリアの面でも安心です。

※1 サービス利用可能エリアはNTTdocomoの「LTE」利用可能エリア（https://www.nttdocomo.co.jp/area/）に準じます。基地局から離れた地域や電波受信に障害となる建造物がある地域などでは、ご利用いただけないことがあります。



料金やサービス面でも長く使いやすい

y.u mobileは、料金やサービス内容も利用者にとって魅力的です。



1.わかりやすい料金プラン

y.u mobileは、シンプルなプラン構成ですが、使用するギガに合わせたプランが揃っているため、家族のライフスタイルに合わせたプラン選択が可能です。現在のプランは、図表1です。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データ SMS あり：932円・データ SMS なし：800円 5G B（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データ SMS あり：4,082円・データ SMS なし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

格安SIMをはじめて利用する方にも、わかりやすい内容になっています。また動画配信サービス「U-NEXT」がセットになったプランを選べる点も魅力です。U-NEXTは、映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。

最大の特長は、映画やドラマ、アニメ、雑誌など、見放題作品の豊富さにあります。

毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入や追加ギガのチャージも可能です。

また「シェア U-NEXT」は、データ容量を分け合ったりU-NEXTアカウントをシェアしたりできるため、家族で利用する際にもおすすめです。



2.ギガの永久繰り越し

y.u mobileは、使い切れなかったギガを翌月以降も繰り越せる「ギガの永久繰り越し（100GBが上限）」が特長です。ギガをムダなく消費することもできるので、安心です。



3.データチャージが格安

予想以上にギガを消費した月があっても心配は不要です。y.u mobileでは、1GBあたり330円で追加データチャージができます。10GBまとめてチャージは1,200円のため、1GBあたり120円とさらにお得に使用できます。



地方転勤でも通信費を抑えながら安心を確保しよう

地方での生活は新しい環境への適応が必要ですが、スマホの通信環境まで不安を抱える必要はありません。しかし、y.u mobileなら、サポートと安定した通信、さらに使い勝手の良いプラン内容で地方でも安心して利用できます。

通信費を抑えながらも、困ったときに頼れるサポートや便利なサービスを備えているのは大きな強みです。地方への転勤や引っ越しを控えている方は、この機会に格安SIMの見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

ファイナンシャルプランナー