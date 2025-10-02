人気女性YouTuber、“デート”ショット公開も「まじでもっとかわいく撮ってあげてほしい」「これ本人OK出してる…？」
大学生YouTuberのベテランちさんは10月1日、自身のXを更新。人気女性YouTuberの“デート”ショットを公開しました。
【写真】女性YouTuberの“デート”ソロショット
コメントでは、「まじでもっとかわいく撮ってあげてほしい」「これはになにガチ恋勢の俺らに対する宣戦布告なんだよね」「になにちゃ可愛い」「笑顔が素敵すぎます！デート気分になれました」「になにさんって、結構可愛いんだね」「くそかわいいだろうが！」「これ本人OK出してる…？」「もっと上手く撮れよと思っちゃった」「になにと何話すんやまじで」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「もっと上手く撮れよと思っちゃった」「になにとデートなうに使っていいよ」とつづり、写真を1枚載せているベテランちさん。チャンネル登録者数93万人超えの人気YouTuber・になにさんのソロショットです。一緒に食事をした際に撮影したようです。本当にデートなのでしょうか。
ベテランちさんとは？ベテランちさんは、灘高校から東京大学医学部医学科に進学し、現在4年生。しかし、3月18日のYouTube動画にて「５留決定」と報告していました。動画内では率直な気持ちを話しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
