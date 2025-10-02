大谷は自身初のポストシーズン1試合2HR

【MLB】ドジャース 10ー5 レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・指名打者」で先発出場し、ポストシーズンでは自身初の1試合2本塁打を放ち勝利に貢献した。LAメディアは試合後に見せた行動に注目した。

大谷は初回先頭の第1打席で剛腕グリーンの100.4マイル（約161.6キロ）を捉え、チームに勢いをもたらした。大谷は6回にも一発。テオスカー・ヘルナンデス外野手も2打席連発を放ち、ドジャースは一発攻勢でレッズを下して初戦をものにした。

ドジャースは白星を挙げると、ナインが一列になってハイタッチを交わすのが恒例行事。大谷も歓喜を同僚と共有すると、その後は無人のマウンドへ向かった。一度シャドーピッチングを見せた後に、キム・ヘソン内野手と山本由伸投手とハイタッチし、ベンチに戻っていった。

大谷がシャドーピッチングをするのは珍しいことではないが、よく行うのは登板前日。明日1日（同2日）の先発は山本が務め、大谷は第3戦で登板の可能性があるものの"予行練習"には少し早い。地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン氏も驚いたようで、「ドジャースの勝利後、マウンドでオオタニがシャドーピッチングする姿はいつ見ても最高だ」と注目していた。