高速スクロール革命！新Bluetoothエルゴノミスクマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、チルトホイールと上下高速スクロールが搭載された高機能エルゴノミクスBluetoothマウス「400-MAWBS228BK」を発売した。
■高機能エルゴノミクスBluetoothマウス
本製品は、チルトホイールと上下高速スクロールが搭載された高機能エルゴノミクスBluetoothマウス。上質なアルミ製の高性能ホイールで作業効率を格段に上げることができる。
ホイールを左右に動かすことで、左右方向のスクロールが可能なチルトホイールを搭載している。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向にスクロールできる。
ホイールが高速回転することで、長いページを一気に上下移動できる高速スクロールを搭載している。ゆっくりホイールを動かした際のクリック感はそのままに、高速回転させることができる。
手首をひねらないから長時間使っても疲れにくい、人間工学に基づいたエルゴノミクス形状。
Bluetoothと2.4GHzレシーバーの両対応なので、パソコンやタブレットなど様々な機器を接続できる。Bluetooth接続は最大2台の機器へのマルチペアリングに対応しており、Bluetooth×2台、2.4GHzレシーバー接続1台の3台で切替えて使用できる。
サイドに「戻る」「進む」ボタンを搭載で、Webブラウザ等での操作をスピーディーに行える。Windows/Macのどちらを接続しても自動でOSを認識し、Macでも「戻る」「進む」ボタンに対応する。
静かな場所でも気にせず使用できる静音ボタンを採用している。黒一色の家でも会社でも使いやすいデザイン。
カーソルスピードを1000・1600・2400・3200・4800カウントの5段階で切替えることができる。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。乾電池の交換が不要なUSB-C充電式のバッテリータイプ。ウインドウが開いている状態とデスクトップ画面を切り替える「Win+D」の動作をするデスクトップボタンを搭載している。Macの場合は「Fn+F11」キーが押下される。Mac側の設定でショートカットを変更することもできる。
本製品のサイズは縦11.6×横8.3×幅7.4cm、 重量は122g。
高機能エルゴノミクスBluetoothマウス「400-MAWBS228BK」
高機能エルゴノミクスBluetoothマウス「400-MAWBS228BK」
