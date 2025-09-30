ジーユー、「パペットスンスン」と初コラボ ウィメンズ＆ティーン向け10・31発売
ジーユーが、「パペットスンスン」とのコラボレーションアイテムを発表。10月31日より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。ウィメンズとティーン向けの展開で、価格は390円〜3990円（税込）。
【画像】ジーユー×パペットスンスン、アイテム一覧
「パペットスンスン」はパペットの国・トゥーホックに住む6才のパペットの男の子スンスンの何気ない日常を描いた作品で、ゆるくて可愛らしい世界観で人気を集めている。
初コラボとなる今回は、パペットスンスンの魅力をレトロでポップなムードでデザインに落とし込んだコレクションとなる。
ふわふわな触り心地のオーバーサイズカーディガンは、ポケットから顔を出しているスンスンがポイント。寒くなる季節に最適なオーバーサイズニットプルオーバーや、裏起毛のスウェットには、愛らしいスンスンや親友のノンノンの表情がデザインされており、ファッションアイテムとしても活躍するアイテムとなる。
毎日持ち歩きたいポーチは、座らせることができるスンスンのぬいぐるみ型と、蓋を開くとスンスンが手を伸ばす仕掛けがある缶詰型の2型で展開する。 自宅でもスンスンたちと過ごすことができるマシュマロフィールラウンジウェアも含め、豊富なラインナップとなっている。
また、ティーン向けのアイテムも取り揃えており、ポップでキュートなデザインのクロップドフーディスウェットや足元のポイントとなる靴下を展開する。
なおコラボレーションを記念して、オリジナルLINEスタンプの無料配布を実施。ジーユーLINE公式アカウントを友だち追加いただいた方に、オリジナルスタンプをプレゼントする。すでに友だち追加済みの人もダウンロードできる。配布期間は10月28日（火）11時頃から、11月24日（月）23時59分まで。
