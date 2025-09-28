お風呂に入りたくない柴犬さんのリアクションが面白いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で141万5000回再生を突破し、「ほんと言葉をよく理解してるね」「風呂キャンセル界隈犬(笑)」「本当に可愛い…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お風呂嫌いな犬に『お風呂入る？』と言った結果…まさかの『人間のような行動』】

柴犬をお風呂に誘ったら

Instagramアカウント「shibamugi28」の投稿主さんの家には、柴犬の『こむぎ』ちゃん、豆柴の『わらび』ちゃんが暮らしています。この日は、2匹をお風呂に入れる予定でした。そこで投稿主さんは、2匹に向かって「お風呂入ろう」と声をかけたといいます。

投稿主さんの誘いを受けて、2匹は瞬時に動きが止まったそうです。「マジかよ…お風呂だって…」と顔を見合わせ、殊更に嫌そうな表情をしたとか。すると、投稿主さんの目をじっと見ていたこむぎちゃんは、すっと立ち上がりました。

忙しぶる柴犬さんに爆笑！

こむぎちゃんは、時折投稿主さんの方を振り返りながら、いそいそとどこかへ立ち去ってしまったそう。その姿はまるで「いや、僕ちょっと予定あんねん」と言っているようだったといいます。

用事を思い出したかのようにカーテンの方へと移動したこむぎちゃんは、「外の警備忘れてたわ」とばかりに、自宅警備を始めてしまいました。言い訳しながらお風呂を断るこむぎちゃん、もしかして中に人間が入ってる…？

こむぎちゃんの静かな抵抗もむなしく、2匹はしっかりとお風呂で洗われたそう。完全に言葉を理解している2匹の姿に、思わず笑ってしまう一幕でした♪

この投稿には「しっかり言葉理解して逃げてるのかわいいw」「カーテンに隠れてるようで丸見えなの草」「分かりやすい遺憾の意(笑)」といったコメントが寄せられています。

人間みたいなリアクション

別の日、投稿主さんは、こむぎちゃんにあるマジックを披露したそうです。それは、大きな布をひらりと落とすと、さっきまでいた人が消えているというもの。大好きな家族が目の前で消えてしまい、こむぎちゃんは大慌てで走り出したといいます。

消えてしまった家族を見つけようと、必死の形相であちこち駆け回ったというこむぎちゃん。ついに発見すると、安堵と喜びで大はしゃぎしていたとか。感情表現豊かなこむぎちゃんに、釘付けになってしまいますね！

Instagramアカウント「shibamugi28」には、こむぎちゃんとわらびちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shibamugi28」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。