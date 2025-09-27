ラミレス氏の球団記録に並ぶ大台

■ヤクルト ー 広島（27日・神宮）

わずか50試合で大台に到達してしまった。ヤクルトの村上宗隆内野手が27日、神宮球場での広島戦で5試合ぶりにスタメン復帰。初回に20号2ランを放ち、7年連続20本塁打に到達。アレックス・ラミレス氏に並ぶ球団タイ記録となった。

1点を追う初回2死一塁。広島の森が投じた内角の速球を右翼席に運んだ。球団の日本人選手としては池山隆寛氏、山田哲人内野手の6年連続を抜き新記録に。同日に引退を発表した川端慎吾内野手に対して、はなむけの一発となり、SNSのファンも「引退する選手への感謝の伝え方がカッコ良すぎるわ」「こんなの泣くでしょ」と反応した。

また、わずか50試合という驚異のペースにSNSでは「なんやこのバケモンは」「エグすぎて草」「もう村上20号？ おかしいだろ」「50試合で20本……ちょっと何言ってるかわかんない」「そらメジャー行くんだもんな」「ずっといなかったのにもう20号かよエグい」「バケモンすぎる」「最後に球団記録のお土産を残してメジャー挑戦カッコ良すぎ」「これはメジャーで大活躍だね！」「早よメジャーいけ」「メジャー行ってらっしゃい」「間違いなく日本にいて良い存在ではない」などの声が殺到した。

今季は故障の影響で出遅れ、1号が飛び出したのは再昇格した7月29日だった。しかし、8月は30日の広島戦で1試合3本塁打を放つなど12発。9月に入って調子を落とし、欠場が続いていたが、スタメン復帰で即結果を出した。オフにはメジャー挑戦が予想されているが、シーズン終了までにどれだけ本数を重ねることができるか、注目が集まっている。（Full-Count編集部）