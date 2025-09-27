ドジャースは前日に地区優勝＆シャンパンファイト

【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間27日・シアトル）

ドジャースは26日（日本時間27日）から敵地でのマリナーズ3連戦に臨む。レギュラーシーズン最後のカードは、普段と異なるラインナップとなった。ファンが驚いたのは3番に座る左の強打者だった。

試合開始の約3時間前にスタメンが発表され、大谷翔平投手はいつもと同じように「1番・指名打者」で名を連ねた。しかし、2番以降は大きく打線をいじってきた。2番はムーキー・ベッツ内野手に代わってアンディ・パヘス外野手、そして3番にはフレディ・フリーマン内野手ではなく、打率.200＆OPS.697のマイケル・コンフォート外野手が入った。

発表の時点で大きな話題を呼んだが、試合がいざ始まると改めて「3番・左翼」に座るコンフォートにファンも驚いたようだ。「今気付いたけど……3番がコンフォート……？」「3番コンフォートは草」「2番パヘス3番コンフォートは中々面白いラインナップやな」「3番コンフォート？！？」とどよめきが広がった。

大谷は初回の第1打席に三振で倒れると、約4分後にコンフォートが打席を迎えた。結果は3球三振であっけなく終了。さらにその裏の守備でも打球判断を誤り、先制点を献上する拙守と散々な立ち上がりとなった。（Full-Count編集部）