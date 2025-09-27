ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¥Ð¥°¤À¤í¡×¡¡Âç½¸¹ç¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡È°ãÏÂ´¶¡É¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×
Å¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÃ£À®
¡¡±ó¤á¤Ç¸«¤Æ¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡È¥µ¥¤¥º´¶¡É¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯¡£4²ó1»à»°ÎÝ¡¢2ÈÖ¼ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥È¤«¤é±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ë2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Î54ËÜÎÝÂÇ¤ËÊÂ¤Ö¼«¸ÊºÇÂ¿¥¢¡¼¥Á¤ËÅ¨ÃÏ¤âÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¶ìÆñ¤ÎËö¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢ÂçÃ«¤â°ÂÅÈ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ê¥¤¥ó¤Ï¾¡Íø¤ËËË¤ò´Ë¤á¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ç´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹±Îã¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡£3Îó¤Û¤É¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ºÇÁ°Îó¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¼è¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï2ÎóÌÜ¡¢ÀµÌÌº¸Â¦¤ÇÏÓ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢60¿Í°Ê¾å¤¬±Ç¤ë¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤¬¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÊ¬¸ü¤¤ÆùÂÎ¡£Â¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤â¤Ò¤ÈºÝ¥Ç¥«¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¡¢¡ÖÂçÃ«¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¤À¤í¡¡ÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¸ªÉý¤¨¤°¤°¤ÆÁð¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÂçÃ«¤Î¸ªÉý¤Î¹¤µ¥Ð¥°¤À¤í¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤¬¥Ç¥«¤¤¤Î¤ÇÌÜÎ©¤Ä¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¸å¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò³Ú¤·¤ß¡¢26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î3Ï¢Àï¤È¤Ê¤ëÅ¨ÃÏ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ËÎ×¤à¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë