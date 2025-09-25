今回の動画は、野生のトラフザメの交尾を観察した世界初の事例と考えられている/Hugo Lassauce/UniSC/Aquarium des Lagons

（ＣＮＮ）絶滅危惧種のトラフザメが野生で交尾する様子が初めて観察され、科学者はオス２匹とメス１匹による「３人組」の交尾の様子を確認した。

今回の動画は、豪サンシャインコースト大学の海洋生物学者ヒューゴ・ラソース氏が撮影し、動物行動学の学術誌に掲載された論文にまとめられた。

ラソース氏はＣＮＮに、どの種類のサメでも交尾行動が目撃されるのはまれだと語った。これまで観察されたのはオスがメスを追いかける求愛行動だけで、行為そのものを目にしたことはなかったという。

トラフザメはインド洋や西太平洋に生息するが、国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）によると個体数は減少しており、「絶滅危惧種」に指定されている。

これまで飼育下での研究が主なものであり、野生での繁殖行動についてはほとんど分かっていなかった。

ラソース氏は研究の一環として、仏領ニューカレドニアのある海域で、地元の水族館と協力し、海域の監視を行っている。

トラフザメは一年の特定の時期にこの海域に集まることが知られており、「この集団行動は交尾目的ではないかと考えていた」とラソース氏はＣＮＮに語った。

だが、これまで交尾の様子が目撃されたことはなかった。

ラソース氏によれば、２０２４年７月１２日の潜水調査中、２匹のオスがメスの胸びれを口で押さえ込む姿を目撃した。

ラソース氏は自身が目撃している光景の潜在的な重要性に気が付き、９０分にわたり撮影を行った。

論文によれば、体長約２．３メートルのサメ３匹が海底で目撃された。２匹のオスは、時折逃れようともがくメスを１時間以上にわたって抑え込んでいた。

その後、オス２匹が順番に交尾し、それぞれ６３秒と４７秒続いた。交尾後、メスが泳ぎ去る間、オス２匹は海底でじっと動かずにいた。

ラソース氏は、オスはこの作業で疲れ果ててしまったと説明した。「メスが常に逃げようとしている時にメスをかかえて、泳ぎながら交尾するのは、オスのエネルギーをすべて奪ってしまう」

今回の観察は、トラフザメの生殖行動と空間生態に関するより広範な研究の一環であり、この種を対象とした保全活動に役立つだろうとラソース氏は述べた。人工授精の手法改善などに役立つ知見だとし、今後は、産卵場所やふ化直後の稚魚の行動などを調べる研究を続けるという。

英エディンバラ大獣医学部およびロスリン研究所のエミリー・ハンブル研究員は、今回の「希少な観察」はトラフザメの興味深い生殖プロセスを浮き彫りにしていると語った。ハンブル氏は今回の研究に関与していない。

ハンブル氏はＣＮＮに「メスは単為生殖によってオスなしで繁殖できるだけでなく、複数のパートナーと交尾することもあるようだ」と述べた。「複数の父子関係を検証する遺伝子研究は、こうした戦略がこの絶滅危惧種の遺伝的多様性にどのように寄与するのかを解明する鍵となるだろう」